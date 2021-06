EE. UU.: Resumen de lo mas destacado en la semana (Bilingual for US readers)

Se derrumba un edificio en Miami, con 10 muertos y decenas de desaparecidos

Las autoridades siguen buscando supervivientes en su sexto día de búsqueda

La tragedia golpeó al condado de Miami Dade, cuando un condominio de 12 pisos se derrumbó repentinamente en la madrugada del jueves.

Funcionarios del condado y del estado han pasado días barriendo los restos, buscando supervivientes. En el momento de escribir este artículo, el derrumbe de las Chaplain Towers South ha dejado diez muertos. Todavía no se han contabilizado 152 personas.

«Seguimos barriendo el montículo con nuestros caninos, utilizando toda la tecnología disponible y la maquinaria para levantar los escombros», dijo la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, en una conferencia de prensa el domingo.

En el momento de redactar este artículo, estas labores de búsqueda y rescate han llegado a su quinto día completo. El domingo se permitió a las familias de los desaparecidos visitar el area donde se ubican los restos de la edificacion.

Aproximadamente a la 1:20 de la madrugada del jueves, el Champlain Tower South en Surfside, Florida se derumbo. Se construyó rápidamente una zanja de 125 pies para acelerar el proceso de rescate y facilitar a las autoridades la búsqueda de supervivientes.

Ocho de los diez fallecidos han sido identificados. Según, Levine Cara, las familias han sido notificadas.

El sábado se descubrió que los responsables del edificio fueron advertidos de importantes problemas estructurales en octubre de 2018. El informe del consultor de ingeniería contratado esbozaba una serie de problemas preocupantes, como la corrosión del acero de refuerzo en las columnas de apoyo y las tuberías mal instaladas.

Se estimaba que se necesitaban aproximadamente 12 millones de dólares para realizar las reparaciones adecuadas en el edificio de 40 años.

Según la empresa Morabito Consultants, con sede en Baltimore, se estaban organizando para “preparar un plan de reparación y restauración del edificio de 40 años con especificaciones detalladas para completar las reparaciones y los trabajos de restauración necesarios”. Esto se puso en marcha en junio de 2020.

Las ofertas para el proyecto debían presentarse antes del 7 de julio. Se invitó a cinco licitadores a competir por un paquete de ofertas que cubría todas las reparaciones necesarias.

El gobernador de Florida, Ron Desantis, declaró el domingo en una rueda de prensa que los escombros del lugar serán analizados forzosamente para comprender mejor el estado del edificio que condujo a su derrumbe.

Desantis también ha declarado el estado de emergencia y el presidente Biden ha aprobado la ayuda federal de emergencia de la FEMA. Además, se enviaron equipos de México e Israel para ayudar en las tareas de rescate, según el alcalde de Surfside, Charles Burkett.

Levin Cara mencionó en Meet the Press de NBC el domingo por la mañana que se había autorizado una evacuación voluntaria para las familias que viven en la torre hermana del condominio: Champlain Towers North.

Sin embargo, los ingenieros e inspectores no han encontrado ningún motivo de preocupación inmediata en el edificio en pie.

«Hay mucha gente esperando. ¿Están vivos? ¿Qué pasará? Y por eso, nuestro corazón está con ellos», dijo el presidente Biden.

Un número potencial de venezolanos se vio afectado por la tragedia. Se ha confirmado la muerte de al menos tres venezolanos en el derrumbe de la torre.

En nombre de Diario Que Pasa, nuestros pensamientos y oraciones están con los afectados por esta tragedia.

Fuente: CNBC

El acuerdo bipartidista sobre infraestructuras cobra fuerza en medio de la tensión política.

El presidente Joe Biden está un paso más cerca de una importante victoria legislativa.

El presidente, junto con un grupo de senadores bipartidistas, salió de la Casa Blanca el jueves por la tarde anunciando que se había alcanzado un acuerdo sobre infraestructuras por valor de 1.2 trillones de dólares.

Según la administración, el marco bipartidista de infraestructuras incluirá «la mayor inversión federal en transporte público de la historia» que planea «conectar a todos los estadounidenses a una Internet de alta velocidad fiable» y «preparar más nuestras infraestructuras para los impactos del cambio climático, los ciberataques y los fenómenos meteorológicos extremos».

El plan también pretende invertir 579.000 millones de dólares en nuevos fondos durante los próximos ocho años para arreglar las viejas autopistas, puentes y otras áreas de la infraestructura estadounidense que necesitan ser reparadas.

Se trata de una noticia alentadora para la iniciativa, sobre todo porque el contenido del acuerdo ha evolucionado considerablemente durante los últimos meses de negociaciones.

«Este acuerdo señala al mundo que podemos funcionar, cumplir y hacer cosas importantes», dijo Biden a los periodistas en la Casa Blanca.

Aunque la noticia es prometedora, el camino a seguir sigue siendo frágil.

Poco después de la reunión de celebración con el grupo de senadores centristas, el presidente Biden hizo unos comentarios que pillaron desprevenidos a algunos legisladores republicanos.

«Si esto es lo único que me llega, no lo voy a firmar» , dijo el presidente en respuesta a una pregunta sobre si esta propuesta iría acompañada de un proyecto de ley más amplio y progresista.

Con estos comentarios, el presidente sugirió que la supervivencia del proyecto de ley bipartidista dependía de que se moviera «juntos» con una propuesta más grande, que probablemente pusiera las prioridades demócratas en primer plano.

El senador Rob Portman (republicano de Ohio) mencionó que él y otros legisladores moderados se sintieron «sorprendidos» por los comentarios.

Según los informes, 11 republicanos se vieron tentados a alejarse de la propuesta.

Con la división del Senado al 50%, la administración no puede permitirse el lujo de poner en peligro el apoyo. El asesor de la Casa Blanca, Cedric Richmond, expresó su esperanza de que ambos proyectos de ley sean firmados en el Despacho Oval.

El proyecto de ley necesita 60 votos para seguir adelante en el Senado.

«No tenemos que hablar de condiciones» , dijo Richmond a Chris Wallace en Fox News Sunday.

El sábado, Biden se retractó de sus comentarios, afirmando que no pretendía apartar a nadie del apoyo al proyecto de ley.

«Mis comentarios también crearon la impresión de que estaba lanzando una amenaza de veto sobre el mismo plan que acababo de aprobar, lo que ciertamente no era mi intención», afirmó Biden en un comunicado publicado el sábado.

En declaraciones a ABC News, Sen. Portman dijo que «me alegré mucho de que el presidente aclarara sus comentarios porque eran incoherentes con todo lo que se nos había dicho en todo momento» .

Sen. Mitt Romney (R-UT) uno de los líderes del grupo bipartidista expresó su confianza en Biden, incluso después de sus comentarios.

«Me fío de la palabra del presidente», dijo Romney

En una rueda de prensa en Louisville, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, declaró que no había decidido su voto sobre el proyecto de ley.

«Me gustaría que llegáramos a ese punto, y creo que la única manera de llegar a él es desvinculando las dos cuestiones. En realidad son asuntos separados» , dijo McConnell.

Fuente: Reuters

Condenado a 22 años y medio un agente por el asesinato de George Floyd

El ex agente de policía de Minneapolis Derek Chauvin ha sido condenado a 22 años y medio por el asesinato de George Floyd. Chauvin fue declarado culpable por el asesinato del Sr. Floyd en abril.

El caso, de gran repercusión, fue provocado por una oleada de activismo y protestas después de que se hiciera viral un vídeo gráfico de Chauvin reteniendo a Floyd. En el vídeo se oye a Floyd gritar «no puedo respirar» más de 20 veces, mientras Chauvin mantiene su rodilla sobre el cuello de Floyd durante más de nueve minutos.

Varias manifestaciones en apoyo de la justicia y la igualdad racial se produjeron en todo Estados Unidos después de que la historia obtuviera la atención nacional. El asunto suscitó conversaciones sobre la reforma de la policía en Estados Unidos y puso de manifiesto las disparidades raciales en el país.

El juez Peter Cahill, que presidió el juicio, declaró que la sentencia se basaba en el «abuso de Chauvin de una posición de confianza y autoridad y también en la particular crueldad mostrada hacia George Floyd» .

Cahill también esbozó esta línea de razonamiento en un memorando de sentencia.

Además de su sentencia, Chauvin tiene prohibido poseer armas de fuego y debe registrarse como delincuente depredador.

Los fiscales habían pedido una sentencia de al menos 30 años. El equipo legal de Chauvin había solicitado que su cliente fuera puesto en libertad condicional.

Los analistas han comentado que Chauvin, de 45 años, podría optar a la libertad condicional en algún momento entre 2035 y 2036. Tendría aproximadamente 60 años cuando esta opción esté disponible para él.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, declaró en una rueda de prensa que la sentencia no era lo que él había defendido, pero que reflejaba un «momento de responsabilidad real en el camino hacia la justicia». Ellison dirigió la acusación.

«En este momento, debido a algunos asuntos legales adicionales que tengo entre manos, no puedo dar una declaración completa y formal… Sí quiero dar mis condolencias a la familia Floyd», dijo Chauvin antes de que se anunciara su sentencia.

Varios activistas han calificado la sentencia como demasiado indulgente con Chauvin. Además, el hermano del Sr. Floyd, Rodney Floyd, declaró que el castigo legal de Chauvin era un «tirón de orejas» .

«Les pido que, por favor, consideren adecuado dar al oficial Chauvin la máxima sentencia posible. Mi familia y yo hemos recibido una sentencia de por vida» , dijo Philonise Floyd, hermano de George Floyd.

Según el New York Times, Chauvin es sólo el segundo agente en la historia del estado en ser condenado por asesinato en acto de servicio.

Chauvin aún tendrá que enfrentarse a los cargos federales de violación de los derechos civiles de Floyd.

Fuente: NBC

Harris visita la frontera mientras el partido republicano critica los esfuerzos de la administración

Meses después de que se le encargara dirigir la respuesta de la administración Biden a la afluencia de la inmigración ilegal, la vicepresidenta Kamala Harris ha visitado la frontera entre Estados Unidos y México.

La vicepresidenta pasó su viaje de medio día en El Paso, Texas, una ciudad fronteriza que se enfrenta al aumento de inmigrantes indocumentados.

Durante su estancia, se reunió con agentes de la patrulla fronteriza y visitó un centro de procesamiento de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Allí, Harris se reunió con varios niños inmigrantes.

La vicepresidenta estuvo acompañada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, la representante Verónica Escobar (demócrata de Texas) y el senador Dick Durbin (demócrata de Illinois), actores cruciales en el debate sobre la reforma migratoria.

Harris mantuvo su postura de que la mejor manera de afrontar la crisis era abordar las «causas fundamentales» . Hizo de este asunto una prioridad en su viaje diplomático al Triángulo Norte a principios de este verano.

«La gente no quiere salir de casa si no es necesario» , dijo Harris.

Los legisladores republicanos han criticado duramente a Harris y a la administración por su gestión del asunto. El senador Ted Cruz (R-TX) caracterizó el viaje como una «foto glorificada» .

El representante Henry Cuellar (D-TX), un destacado crítico de la estrategia de inmigración de la administración, dijo a Associated Press que «la administración está haciendo que los demócratas parezcan débiles» .

Incluso con las críticas, Harris sostiene que la administración ha manejado bien la compleja situación.

«En cinco meses hemos hecho progresos… aún queda trabajo por hacer, pero hemos avanzado», dijo Harris.

Fuente: USA Today

Versión en Inglés/Version in English

Miami building collapses, killing 10 and dozens unaccounted for

Tragedy struck Miami Dade County as a 12-story condominium suddenly collapsed early Thursday morning.

County and state officials have spent days sweeping the wreckage, looking for survivors. As of the time of this writing, the collapse of the Chaplain Towers South has left ten dead. 152 people are yet to be accounted for.

“We continue to sweep the mound with our canines, using all of the technology available to us and machinery to lift the debris,” Miami-Dade Mayor Daniella Levine Cava said at a press conference Sunday.

At the time of this writing, these search-and-rescue efforts have reached its fifth full day. The families of those unaccounted for were permitted to visit the wreckage on Sunday.

At approximately 1:20 a.m. Thursday, the Champlain Tower South crashed down in Surfside, Florida. A 125-foot trench was quickly constructed to expedite the rescue process and make it easier for authorities to search for survivors.

Eight of the ten deceased have been identified. According to the Levine Cara, the families have been notified.

It was uncovered Saturday that the building managers were warned of major structural issues in October 2018. The report from the hired engineering consultant outlined a number of concerning problems, including the corrosion of reinforcing steel on supportive columns and improperly installed pipes.

An estimated $12 million dollars was required to make the proper repairs to the 40-year-old building.

According to the Baltimore-based Morabito Consultants, they were getting ready to “prepare a “40-year Building and Repair and Restoration” plan with detailed specifications for completing the necessary repairs and restoration work.” This was set in motion in June 2020.

Bids for the project were set to be due by July 7. Five bidders were invited to compete on a bid-package that covered all of the necessary repairs.

Florida Gov. Ron Desantis stated in a press conference Sunday that debris from the site will be forensically analyzed to further understand the state of the building leading up to its collapse.

Desantis has also declared a state of emergency and President Biden approved federal emergency aid from FEMA. In addition, teams from Mexico and Israel were dispatched to help with rescue efforts, according to Surfside Mayor Charles Burkett.

Levin Cara mentioned on Meet the Press Sunday morning that a voluntary evacuation for families living on the condo’s sister tower, Champlain Towers North, had been authorized. However, engineers and inspectors have found no cause for immediate concern from the standing building.

“There’s so many people waiting. Are they alive? What will happen? And so, our heart goes out to them,” said President Biden.

[CNBC]

Bipartisan infrastructure deal gains traction amidst political tension.

President Joe Biden is one step closer to a major legislative victory.

The president, along with a group of bipartisan senators, walked out of the White House Thursday afternoon announcing that a $1.2 infrastructure deal trillion deal had been reached.

According to the administration, the bipartisan infrastructure framework will include “the largest federal investment in public transit in history” planning to “connect every American to reliable high-speed internet” and “prepare more of our infrastructure for the impacts of climate change, cyber-attacks, and extreme weather events.”

The plan also aims to invest $579 billion in new funds over the next eight years to fix old highways, bridges and other areas of the American infrastructure in need of repair.

This is encouraging news for the initiative, especially as the contents of the deal have evolved considerably during the past few months of negotiations.

“This agreement signals to the world that we can function, deliver and do significant things,” Biden told reporters at the White House.

While the news is promising, the path forward is still fragile.

Soon after the celebratory gathering with the group of centrist senators, President Biden later made comments that caught some Republican lawmakers off guard.

“If this is the only thing that comes to me, I’m not signing it,” the president said in response to a question as to whether this proposal would be accompanied by a larger, more progressive bill.

With these comments, the President suggested that the bipartisan bill’s survival depended on moving “in tandem” with a bigger proposal, one that likely place Democratic priorities at the forefront.

Senator Rob Portman (R-OH) mentioned that he and other moderate lawmaker’s felt “blindsided” by the comments.

A reported 11 Republicans were tempted to step away from the proposal. With the split 50-50 nature of the Senate, the administration cannot afford to jeopardize support. White House adviser Cedric Richmond expressed hope to have both bills signed in the Oval Office.

The bill needs 60 votes to proceed in the Senate.

“We don’t have to talk about conditions,” Richmond he told Chris Wallace on Fox News Sunday.

Biden on Saturday walked back his comments, stating he did not mean to push anyone away from supporting the bill.

“My comments also created the impression that I was issuing a veto threat on the very plan I had just agreed to, which was certainly not my intent,” Biden stated in a statement released Saturday.

Speaking with ABC News, Portman said “I was very glad to see the president clarify his remarks because it was inconsistent with everything that we had been told all along the way.”

Mitt Romney (R-UT) one of the leaders of the bipartisan group expressed confidence in Biden, even after his comments.

“I do take the president at his word,” Romney said

At a press conference in Louisville, Senate Republican leader Mitch McConnell stated he had not decided how he would vote on the bill.

“I’d like to see us get there, and I do think the only way we can get there is to de-link the two issues. They are really separate issues,” McConnell said

[Reuters]

Officer convicted for murder of George Floyd sentenced to 22.5 years

Former Minneapolis police officer Derek Chauvin has been sentenced to 22 and half years for the murder of George Floyd. Chauvin was convicted of murdering Mr. Floyd in April.

The high-profile case was prompted by wave of activism and outcry after a graphic video of Chauvin restraining for Floyd went viral. Floyd is heard in the video yelling “I can’t breathe” over 20 times, as Chauvin maintains his knee on Floyd’s neck for more than nine minutes.

A number demonstrations in support of racial justice and equality occurred across the United States after the story had gain national attention. The matter sparked conversations on reforming policing in America and highlighted racial disparities in the country.

Judge Peter Cahill, who presided over the trial, stated that the sentence was based on Chauvin’s “abuse of a position of trust and authority and also the particular cruelty shown to George Floyd.”

Cahill also outlined this line of reasoning in a sentencing memo

In addition to his sentence, Chauvin is prohibited from possessing any firearms and must register as a predatory offender.

Prosecutors had pushed for a sentence of at least 30 years. Chauvin’s legal team had requested that their client be put on probation.

Analysts have discussed that Chauvin, 45, could be eligible for parole sometime between 2035 and 2036. He would approximately be 60 years old when this option becomes available for him.

Minnesota attorney general Keith Ellison stated in a press conference that the sentence was not what he had advocated for, but reflected a “moment of real accountability on the road to justice.” Ellison led the prosecution.

“At this time due to some additional legal matters at hand, I’m not able to give a full, formal statement…I do want to give my condolences to the Floyd family,” Chauvin said before his sentence was announced.

A number of activists have characterized the sentence as being too forgiving of Chauvin. Further, Mr. Floyd’s brother Rodney Floyd stated that Chauvin’s legal punishment was a “slap on the wrist.”

“I am asking that you please find it suitable to give Officer Chauvin the maximum sentence possible. My family and I have been given a life sentence,” said Philonise Floyd, a brother of George Floyd.

According to the New York Times, Chauvin is only the second officer in state history to be convicted of murder for an on-duty killing.

Chauvin will still have to face federal charges of violating Floyd’s civil rights.

[NBC]

Harris visits border as GOP criticizes adminstration efforts

Months after she was tasked to lead the Biden administration’s response to the influx of illegal migration, vice-president Kamala Harris has visited the US-Mexico border.

The vice-president spent her half-day trip in El Paso, Texas, a border city dealing with the increase of undocumented immigrants.

During her time, she met with border patrol officials and visited a Customs and Border Protection processing center. There, Harris met with a number of migrant children.

The vice-president was accompanied by Homeland Security Secretary Alejandro Mayorkas, Rep. Veronica Escobar (D-TX) and Sen. Dick Durbin (D-IL), crucial actors in the immigration reform debate.

Harris maintained her position that the best way to deal with the crisis was to address the “root causes.” She made this matter a priority in her diplomatic trip to the Northern Triangle earlier this summer.

“People don’t want to leave home if they don’t have to,” Harris said.

Republican lawmakers have heavily criticized Harris and the administration for their handling of the issue. Sen. Ted Cruz (R-TX) characterized the trip as a “glorified photo-op.”

Rep. Henry Cuellar (D-TX), a prominent critic of the administration’s immigration strategy, told the Associated Press that, “the administration is making Democrats look weak.”

Even with the criticism, Harris maintains that the administration has handled the complex situation well.

“In five months we’ve made progress…there’s still more work to be done, but we’ve made progress,” Harris said.

[USA Today]