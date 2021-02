EE. UU. le exige a China que respete los derechos de los uigures y de Hong Kong

El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que EE. UU. responsabilizaría a Pekín por cualquier “intento de amenazar la estabilidad en su región, incluido el estrecho de Taiwán, y de socavar el sistema internacional”

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, se comunicó con el alto funcionario chino Yang Jiechi. “Dejé claro que continuaremos defendiendo nuestros intereses nacionales, nuestros valores democráticos y responsabilizaremos a Pekín de cualquier abuso del sistema internacional”, subrayó.

Lea también: EE. UU. emite una licencia que autoriza ciertas transacciones para operaciones de puertos y aeropuertos en Venezuela

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, exigió a las autoridades chinas la necesidad de que se respeten los derechos de los uigures, del Tíbet y de Hong Kong, en su primera llamada al gobierno chino desde que asumió el presidente Joe Biden.

“Dejé claro que Estados Unidos continuará defendiendo nuestros intereses nacionales, nuestros valores democráticos y responsabilizará a Pekín de cualquier abuso del sistema internacional”, dijo Blinken en Twitter refiriéndose a su conversación con el alto funcionario chino Yang Jiechi.

Washington seguirá igualmente “defendiendo los derechos humanos y los valores democráticos en Xinjiang, Tíbet y Hong Kong”, según un comunicado del Departamento de Estado.

Blinken también “presionó a China para que se sume a la condena internacional del golpe militar en Birmania”, según afirmó.

In my call with my counterpart in Beijing, Yang Jiechi, I made clear the U.S. will defend our national interests, stand up for our democratic values, and hold Beijing accountable for its abuses of the international system.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 6, 2021