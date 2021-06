EE. UU. comprará 500 millones de vacunas Pfizer para donar al mundo

Estados Unidos planea adquirir 500 millones de vacunas contra el Covid-19 para contribuir con el mecanismo de cooperación internacional Covax

La Administración de Joe Biden espera donar los fármacos a los 92 países de menores ingresos del mundo y a la Unión Africana, de aquí al próximo año. El anuncio oficial está programado para este jueves, durante el discurso de Joe Biden de cara a la apertura de la cumbre del G7 en Reino Unido.

Es un anuncio sin precedentes: Estados Unidos comprará 500 millones de vacunas para repartir entre países con menos acceso a los fármacos contra el Covid-19.

La Administración de Joe Biden planea distribuir 200 millones este año, una cantidad suficiente para proteger a 100 millones de personas. Las 300 millones restantes serán entregadas en la primera mitad de 2022, de acuerdo con tres personas familiarizadas con los esfuerzos de Washington para ayudar las campañas de vacunación mundial.

Las donaciones serán almacenadas en las instalaciones de vacunas COVAX, el mecanismo de redistribución igualitaria de vacunas impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza Global para Vacunas e Inmunización (GAVI). A través de COVAX, se distribuirán las inyecciones a 92 países de ingresos bajos y medianos, y a la Unión Africana.

Este miércoles 9 de junio, Biden ya había anticipado que anunciará su estrategia de vacunación global ante la Cumbre del G7, precisamente antes de abordar el avión presidencial Air Force One con destino a Suffolk, Reino Unido. En ese momento, no ofreció mayores detalles aunque posteriormente la Casa Blanca confirmó la noticia de la compra de 500 millones de dosis a Pfizer.

Con esta nueva compra, Estados Unidos habría completado la adquisición total de 800 millones de dosis al laboratorio, de las cuales 300 ya han sido destinadas a las masivas campañas de vacunación en el interior de Estados Unidos, que a la fecha completan la inmunización del 64 % de la población adulta.

