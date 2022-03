EE. UU. comenzará a emitir visas en su consulado en Cuba

A través de su consulado en Cuba, Estados Unidos debe otorgar 20.000 visas anuales a cubanos inmigrantes según los acuerdos migratorios vigentes

El consulado de Estados Unidos en Cuba empezará a emitir visas de manera limitada y paulatina, tras haber permanecido cerrado más de cuatro años por el retiro de la mayor parte del personal diplomático en La Habana, informó el jueves Timothy Zúñiga-Brown, encargado de negocios de la embajada.

«Nos es muy grato poder anunciar que la embajada de Estados Unidos en La Habana iniciará la reanudación limitada de algunos servicios de visado de emigrantes, como parte de una expansión paulatina de las funciones de la embajada», dijo el diplomático en una declaración de prensa, sin dar una fecha precisa.

Pleased to see @USEmbCuba announce that it will resume limited immigrant visa services. @StateDept is answering the President’s call to reunite families and start to resume consular services at the U.S. Embassy in Havana.-BAN Full announcement➡️ https://t.co/A1LJPNkzo6 pic.twitter.com/OXMmHDyXPl

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) March 3, 2022