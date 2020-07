EE.UU. cierra oficialmente su consulado en Chengdu tras el cierre del consulado chino en Houston (+Video)

Pekín asumió la posesión del edificio a las 10 de la mañana del lunes, anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores chino

EE.UU. – EE.UU. ha cerrado oficialmente este lunes su Consulado General en la ciudad de Chengdu (China), cumpliendo la orden de Pekín en una respuesta al cierre del consulado chino en Houston.

El Departamento de Estado del país norteamericano confirmó en un comunicado el abandono de la sede diplomática y expresó su “decepción” por la decisión de Pekín, además de señalar que EE.UU. trataría de continuar su alcance en la región a través de sus otras misiones en China.

Por su parte, la cancillería china señaló que asumió la posesión del edificio a las 10 de la mañana del lunes y que funcionarios de su país ingresaron por la entrada principal de las instalaciones para tomar el control.

En imágenes publicadas el mismo día por el canal de televisión estatal CCTV se podía ver a la bandera estadounidense siendo bajada lentamente de su asta. El acontecimiento con sentido simbólico se produjo alrededor de las 6:18 de la mañana (hora local), varias horas antes de la fecha límite para el desalojo establecida por el país asiático.

Durante el fin de semana, reporteros de la agencia AFP también fueron testigos de trabajadores que quitaron las insignias estadounidenses del frente del edificio. Camiones de mudanzas entraron a la sede diplomática, mientras que equipos de limpieza sacaban grandes bolsas negras del lugar.

La Policía de Chengdu cerró un área unas tres cuadras a la redonda del consulado, impidiendo el paso de cualquier persona. Antes de que se cerrara la zona, el inminente desalojo de la oficina, que llamó la atención de la política internacional, también atrajo un flujo considerable de espectadores que incluso se sacaron fotos en el lugar.

En otras imágenes se puede ver al personal diplomático de EE.UU. abandonando las instalaciones bajo fuertes medidas de seguridad.

