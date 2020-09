Dos heridos heridos en un ataque terrorista con cuchillo en París

Dos de los heridos se encuentran en estado grave. Un sospechoso ha sido detenido en relación con el suceso

Un ataque con cuchillo se ha producido este viernes cerca de las antiguas oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo en París, dejando dos personas heridas, según informó el canal BFM TV.

Asimismo, se informa que los heridos son trabajadores de la agencia de noticias Premières Lignes, que actualmente ocupa la antigua oficina de Charlie Hebdo.

Un sospechoso ha sido detenido en relación con el suceso. El atacante estaba armado con un machete.

El área alrededor de las oficinas de la revista ha sido acordonada.

#BREAKING: Manhunt underway for male suspect following knife attack in 11th arrondissement of Paris near former offices of satirical magazine Charlie Hebdo; armed police deployed pic.twitter.com/UfEPEZgwwY

— I.E.N. (@BreakingIEN) September 25, 2020