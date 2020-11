Tres allanamientos por el escándalo de las fotos de Diego Maradona muerto

Uno de los responsables rompió el silencio, pero el otro sigue siendo desconocido

¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? ¿Por qué lo hicieron? Tan pronto como las fotos de Diego Maradona fueron viralizadas, muertas, dentro del ataúd, las preguntas comenzaron a acumularse. Se supo que fueron los tres empleados de la funeraria Pinier quienes prepararon el cuerpo del ídolo y se tomaron fotos con el ataúd abierto.

Claudio Fernández fue uno de ellos y también el primero en dar la cara y arrepentirse de sus actos. “Lo tomamos antes de la foto y ellos tomaron la foto. Les pido a todos respeto y perdón. Sé que mucha gente se ofendió, se lo tomó mal, sé que se molestó. En ese momento pensé, con los nervios para hacer que Maradona se vea bien. Cuando ves la foto, levanté la cabeza porque dijeron “delgado”. Soy una de esas personas que, por respeto, no piensan en tomar fotos con ataúdes y muertos. Nunca pensé que lo subirían o lo darían a un grupo”, explicó en Radio Diez.

Y no sólo dejó claro que hablaba en nombre de su hijo Ismael, sino que repitió que la foto no fue tomada desde su teléfono y que, aunque la foto lo demuestra, no estaban posando intencionadamente.

La situación de Diego Molina, la tercera persona involucrada en la acción reprobable y realmente abandonada en el ojo de la tormenta, es diferente. Este es el empleado que apareció con la mano izquierda apoyada en la frente de Maradona y el pulgar derecho levantado, lo que hizo que los fans de El Diez explotaran de odio.