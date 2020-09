Donald Trump sobre Joe Biden: «Tendríamos una Venezuela con potentes esteroides»

Donald Trump presidente de Estados Unidos hizo unas duras declaraciones durante un encuentro con miembros de la organización Latinos For Trump, en Florida

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este viernes que la situación de Venezuela es “un absoluto desastre” al tiempo que aseguró que su propio país podría acabar en esa misma situación en caso de no alzarse con la victoria en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Trump destacó cómo, gracias al petróleo, era una nación “rica” y lamentó que “hace algún tiempo” en Venezuela “optaron por otra ideología”, en referencia a las teorías socialistas en que se sustenta el chavismo, y “de repente, todo se había acabado”.

Just had a great #LatinosForTrump Roundtable in Doral, Florida. We have achieved more for Hispanic-Americans in less than 47 months than Joe Biden has achieved in 47 years — and the best is yet to come. Thank you! #MAGA https://t.co/OITaFw99Er

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2020