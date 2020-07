Donald Trump recibió a López Obrador en la Casa Blanca (+Video)

Los mandatarios evitaron el saludo de mano, aunque posaron para los medios locales durante unos segundos antes de dirigirse a la Oficina Oval

México y EE.UU.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibió hoy miércoles a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en su visita oficial a la Casa Blanca.

Cerca de las 14:10 horas (hora de Washington), López Obrador arribó a la puerta norte de la Casa Blanca, en donde fue recibido por Trump. Los mandatarios evitaron el saludo de mano, aunque posaron para los medios locales durante unos segundos antes de dirigirse a la Oficina Oval.

Posteriormente, Trump y López Obrador sostuvieron una reunión ampliada con miembros de los Gabinetes de ambos países. Por parte de la delegación mexicana, participó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la embajadora de México en EE.UU., Martha Bárcena; y la secretaria de Economía, Graciela Márquez.

Los presidentes de ambas naciones tienen previsto firmar una declaración conjunta en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en relación a la entrada en vigor del acuerdo comercial entre México, EE.UU. y Canadá (T-MEC).

A través de su cuenta de Twitter, la Casa Blanca destacó que la reunión entre Trump y López Obrador permitirá una “cooperación histórica y exitosa entre las dos Administraciones, tanto en comercio como en inmigración”.

