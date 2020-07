Donald Trump aseguró que algo va a pasar en Venezuela (+Video)

Trump aclaró que no ha dejado de apoyar a Juan Guaidó. Sin embargo, indicó que el líder opositor perdió fuerza

EE.UU.- “Algo va a pasar con Venezuela, eso es todo lo que puedo decirle, algo va a pasar”. Así lo aseguró Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Las declaraciones de Trump se dan luego de reunirse con funcionarios del Comando Sur para hablar sobre la operación antidrogras que se realiza en El Caribe.

“Venezuela era un país rico hace 15 años y fue destruido por dos personas, pero por un sistema, un sistema horrible, llámelo como quiera, pero es un sistema horrible”, dijo.

También aclaró que no ha dejado de apoyar a Juan Guaidó. Sin embargo, indicó que el líder opositor perdió fuerza.

Asi respondió Trump a la consulta sobre Venezuela que le hizo José Díaz Balart en entrevista con @TelemundoNews pic.twitter.com/oh3YhtOI52 — Sergio Novelli (@SergioNovelli) July 11, 2020

“Apoyo al que tenga el apoyo de los venezolanos. En este momento, Guaidó parece ser la persona elegida, pero que perdió cierto poder”, aseguró en una entrevista para Telemundo.

En junio, en una entrevista con la web informativa Axios, el presidente estadounidense dijo que no descarta reunirse en algún momento con Nicolás Maduro, a quien durante años la Casa Blanca acusó de oprimir a los venezolanos. “Quizá lo pensaría… A Maduro le gustaría. Y yo nunca me opongo a las reuniones. Sabes, rara vez me opongo a las reuniones”.

En ese momento, Trump mostró poca confianza respecto a Guaidó, al que Estados Unidos llegó a considerar presidente legítimo: “Podría haber vivido con o sin eso”, dijo sobre si se arrepentía de haberlo respaldado, “pero estaba firmemente en contra de lo que está pasando en Venezuela”, agregó.

