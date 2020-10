¡Un llamado de atención! Hoy es el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil

El Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil se ha convertido en una campaña para promover acciones en contra de la muerte de infantes

Todos los 23 de octubre se celebra el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil. El objetivo de este día es promover acciones y hacer un llamado de atención en el mundo en contra de la mortalidad de niños menores de 5 años, por causas que se pueden prevenir: neumonía, diarrea, complicaciones derivadas durante el parto o la desnutrición.

El Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil, es una campaña de Save the Children, el cual busca mejorar la nutrición y la salud, asegurar el acceso a agua potable y saneamiento, y promover hábitos saludables para lograr prevenir y tratar las principales causas de mortalidad infantil; ofreciendo a todos los niños la oportunidad de crecer sanos y desarrollarse plenamente.

Es preciso destacar que África Subsahariana es el lugar con mayor índice de mortalidad de infantes en el mundo. Uno de cada 12 niños muere antes de los cinco años de edad, por ello, el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil, es aún más relevante.

Vale la pena acotar que desde el año 1.990, se han hecho grandes esfuerzos en reducir la mortalidad de infantes, sin embargo, no es suficiente. Ente los recursos sencillos que se han utilizado para evitar esta problemática mundial, incluyen:

Atención especializada en la etapa prenatal, durante el parto y en la etapa postnatal.

La lactancia materna.

La inmunización.

Mosquiteras.

Agua y saneamiento.

Terapia de rehidratación oral para combatir la diarrea.

Antibióticos para la neumonía.

Suplementos nutricionales y alimentos terapéuticos.

Save the Children Fund, comúnmente conocido como Save the Children o Save the Children International, es una organización no gubernamental internacional que tiene como finalidad trabajar por los derechos de la niñez.​

Mediante su página web, Save de Children exponen que hacen “todo lo que sea necesario para lograr que todos los niños, cada día y cuando ocurre una emergencia, puedan cambiar sus vidas y el futuro que estamos construyendo juntos”.