Denuncian maltratos y violación de DDHH en Hospital Internacional Simón Bolívar de Bogotá (+imagen fuerte)

Hay pacientes que se encuentran internados y temen denunciar a las autoridades por miedo a ser sacados del hospital ubicado en Bogotá

Pacientes y familiares de migrantes venezolanos en Colombia, denuncian ser víctimas de maltratos y violación de derechos humanos en el Hospital Internacional Simón Bolívar, ubicado en Bogotá, Colombia.

Familiares advierten que el centro hospitalario es conocido por algunos como «el corredor de la muerte», ya que varios pacientes que llegan el centro de salud son abandonados a su suerte.

«Tienen a mi papá sedado, no le dan agua, no les dan medicamentos, se ha caído en varias ocasiones tratando de ir al baño, cuando les llevamos los pañales no se los ponen, no nos dejan verlo y cuando reclamamos dijeron que como es venezolano y sin papeles no teníamos porque reclamar o de lo contrario llamarían a la policía», expresó Patricia Rojas, familiar de un paciente.

Rojas indicó que hay pacientes que se encuentran internados en la misma condición, temen denunciar a las autoridades por miedo a ser sacados del hospital ubicado en Bogotá, o peor aún, ser víctimas del «personal de salud».

«Ahora no lo dejan sacar (…) dicen que tienen que esperar que el médico que atiende el caso para darle el alta, yo me lo llevo bajo mi riesgo pero no puedo permitir que se muera de hambre, él está delicado y necesita atención inmediata», manifestó Rojas entre lágrimas en los ojos.

Familiares y pacientes piden ayuda a los representantes de DD.HH. en el vecino país así como a las autoridades.

Recordemos que en la la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Artículo 25 expresa: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.