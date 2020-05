Defiende a su esposa a pesar de que mató a su hijo (+Video)

El padre del fallecido y esposo de esa mujer, Aldo Ripley, se mostró molesto por las críticas contra la acusada de asesinato en primer grado e intento de asesinato

EE.UU.- Patricia Ripley, sospechosa de haber asesinado a su hijo de nueve años y de haber intentado ocultar ese crimen como si alguien hubiera secuestrado a ese menor a punta de cuchillo, fue defendida por su esposo tras finalizar la audiencia en la corte del condado de Miami-Dade (Florida, EE.UU.) donde le denegaron la libertad bajo fianza, informan medios locales.

El padre del fallecido y esposo de esa mujer, Aldo Ripley, se mostró molesto por las críticas contra la acusada de asesinato en primer grado e intento de asesinato premeditado, a pesar de que los detectives a cargo de la investigación encontraron evidencias de que mintió sobre los hechos y fue la responsable de la muerte del pequeño.

“Lo único que diré es que amamos nuestra vida, amamos a Alejandro y no estamos de acuerdo con lo que dicen sobre mi esposa”, expresó ese hombre, quien estima que la situación que vive “no es real” y se echó a llorar ante las cámaras mientras un pariente lo consolaba el pasado 23 de mayo.

Esta grabación captada por una cámara de seguridad dos días antes muestra cómo Patricia Ripley empujó a su hijo al canal en el que sería el primer intento de acabar con la vida de su hijo. Asimismo, el informe de arresto indica que esta mujer confesó el crimen a la Policía.

