Defensa de exprimera dama argentina develó audios como pruebas del maltrato por parte del expresidente Fernández

La hermana de Yáñez dijo que «en el año 2021 vio como Fernández agarró del brazo fuertemente a su hermana después de que haya entrado a los gritos a la habitación en la que estaban juntas»

Los abogados defensores de la ex primera dama de Argentina, Fabiola Yáñez, develaron unos audios como prueba del presunto maltrato que sufría por parte del ex presidente argentino Alberto Fernández (2019-2023).

En los audios se escucha en la clara voz de ex mandatario nacional como discutió con su pareja. En el mismo, se le escucha gritar improperios en contra de Yáñez mientras estaban en la habitación presidencial de la Quinta de Olivos.

Días atrás la hermana de la víctima, Támara Yáñez, estuvo durante 4 horas contando los hechos que observó en primera persona.

Dijo que en el año 2021 vio como Fernández agarró del brazo fuertemente a su hermana después de que haya entrado a los gritos a la habitación en la que estaban juntas.

Otra testimonio clave fue el de la esteticista de Fabiola, Florencia Aguirre, quien afirmó que vio el hematoma en la cara de la ex primera dama y que ella le había dicho que había sido producto de un golpe involuntario de Fernández pero no le creyó, dijo que por la forma que tenía el hematoma no parecía «un sin querer».

La próxima semana continuarán las indagatorias y declaraciones de algunos testigos por parte de Alberto Fernández.