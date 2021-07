Cuba: Restablecen servicio de internet pero sin acceso a redes sociales

En Cuba, ante la dificultad de que los usuarios puedan contar con servicio de wifi en el hogar, el servicio de internet móvil es importante para la ciudadanía, por lo que las fallas en este podrían representar casi un apagón total en el país

De acuerdo con la agencia de noticias francesa AFP, el servicio de internet móvil, que presentaba interrupciones en Cuba días después de que estallaran las protestas, fue restablecido parcialmente durante la mañana del 14 de julio aunque se mantenía el bloqueo para acceder a redes sociales.

Fuentes del Gobierno aseguran que si bien “faltan datos (para la conexión), también faltan medicamentos”.

Volvió el internet a Cuba. Desde que empezaron las manifestaciones antigubernamentales el pasado 11 de julio, las interrupciones del servicio de red fueron constantes. Sin embargo, este 14 de julio se empezó a restablecer el servicio en La Habana, la capital del país.

