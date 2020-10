Donald Trump hizo su primer discurso público después del Coivid-19 (+Video)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió este sábado a dar un discurso público, el primero desde que anunciara hace ocho dìas que tenía covid-19

En un intento de relanzar su campaña y recortar la desventaja que le dan las encuestas frente al candidato demócrata, Joe Biden, a tres semanas de las elecciones presidenciales.

A 25 días de las elecciones del 3 de noviembre, Trump, de 74 años, afirmó que el tratamiento experimental que le administraron “es una cura” para el nuevo coronavirus y anunció dos actos públicos, el sábado en Washington y el lunes en Florida.

En un intento de dar una imagen de fuerza, Trump se negó a participar en el debate programado para la próxima semana después de que los organizadores lo cambiaran a un formato en línea debido al coronavirus.

La comisión encargada de organizar los debates anunció después la cancelación del debate del día 15, por lo que solo queda un cara a cara entre ambos antes de los comicios, el día 22 de octubre.

La cancelación desató una serie de acusaciones del lado republicano. El director de comunicaciones de la campaña de Trump, Tim Murtaugh, dijo que “no hay ninguna razón médica para detener” el debate del 15 de octubre.

Golpeado por su hospitalización de tres noches la semana pasada, el presidente se encuentra en medio de un frenético intento de recuperar terreno ante Biden, a quien las encuestas dan como vencedor a nivel nacional.

El público estuvo en el jardín sur de la Casa Blanca, mientras que el presidente habló desde el balcón.

President @realDonaldTrump welcomed a peaceful protest in support of our law enforcement to the South Lawn! pic.twitter.com/YQgEqlwL1C

— The White House (@WhiteHouse) October 10, 2020