Crystallex pide a tribunal autorizar venta parcial de Citgo por US$300 millones

Venezuela – La empresa minera Crystallex continúa presentado argumentos ante la Corte de Delaware para intentar cobrar 1.200 millones de dólares que le debe el gobierno de Venezuela por la expropiación sin indemnización de la que fue objeto durante la gestión del presidente Hugo Chávez y se ejecute una sentencia judicial para tomar control accionario de los activos de Petróleo de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos; y por ello solicitó autorización para una oferta inicial de una porción de PDH Holding y a su vez de Citgo por 300 millones de dólares, informó el portal especializado Petroguía.

Los representantes legales de la filial de Pdvsa en Estados Unidos a su vez tuvieron que responder con un escrito a esa misma corte para rechazar esa venta y recuerdan que eso solo sería posible si la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC por sus siglas en inglés) emite una licencia que autorice esa transacción.

“Tiene poco sentido que la Corte se pronuncie sobre un procedimiento hipotético de venta que puede ser cambiado o incluso rediseñado por completo si es que la OFAC actúa”, indica el documento de PDV Holding. “Crystallex sugiere que podría desafiar la exigibilidad de los requisitos de la OFAC si no obtiene la licencia que desea, pero no ha concretado tal decisión y no ha citado ninguna autoridad que lo respalde”, acota.

Los representantes de Crystallex alegan que por parte del gobierno de Nicolás Maduro ha existido injerencia en las decisiones de PDV Holding y de Citgo, pero a su vez también han argumentado que también por parte de la Asamblea Nacional persiste la misma intromisión, que llaman bajo la denominación en latín como alter ego (significa “otro yo”), que es un concepto que predomina en la legislación estadounidense basada en vulnerar la autonomía o separación de una corporación de su accionista principal, en este caso el Estado venezolano.

