Coronavirus: Segunda noche de enfrentamientos en Serbia debido a una nueva cuarentena (+Video)

Serbia – Miles de personas se congregaron en la capital de Serbia, Belgrado, y otras ciudades importantes del país para protestar contra la intención del Gobierno de reimponer la cuarentena por el coronavirus. La Policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos para dispersar a las mutlitudes, que lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad durante varias horas.

Lo que comenzó el martes como una protesta contra la anunciada segunda ronda de medidas restrictivas para contener los rebrotes de covid-19, rápidamente se convirtió en un intento de asaltar el Parlamento y en enfrentamientos con la Policía.

Los manifestantes utilizaron contenedores de basura para crear barricadas y bloquearon el tráfico de automóviles y tranvías en el centro de Belgrado durante varias horas, según medios locales. El Gobierno respondió movilizando a la Policía antidisturbios, vehículos blindados de la Gendarmería y caballería para hacer retroceder y dispersar a los concentrados.

Según los informes, la fuerzas de seguridad dispersaron a la mayor parte de los manifestantes a medianoche después de casi cinco horas de fuertes enfrentamientos.

Fireworks explode while mounted police disperse a crowd as they protest the government's #COVID19 lockdown in #Belgrade, Serbia. pic.twitter.com/UU8BkArJzu

