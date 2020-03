Coronavirus dejará consecuencias en los países más pobres según el Banco Mundial

“Esa medida va a permitir que los países de la AIF tengan liquidez inmediata para enfrentar los retos impuestos por el brote de coronavirus y dar tiempo para abordar los desafíos planteados por la epidemia de coronavirus” , explicó el Banco Mundial

EE.UU. –Las consecuencias de la crisis causada por el coronavirus (Covid-19) no sólo se verán reflejadas en la pérdida de vidas humanas, sino que, en los países más pobres, los efectos pueden ser significativos en la calidad de vida de sus ciudadanos. Así lo creen los principales organismos internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que piden a los acreedores, que están entre los 20 países más ricos, que busquen formas de aliviar el pago de sus deudas.

En un comunicado conjunto, las instituciones pidieron suspender el pago de las deudas de los países que hacen parte de la Asociación Internacional de Fomento -AIF-. Esos países son hogar de un cuarto de la población mundial y de dos tercios de población la que vive en extrema pobreza.

“Esa medida va a permitir que los países de la AIF tengan liquidez inmediata para enfrentar los retos impuestos por el brote de coronavirus y dar tiempo para abordar los desafíos planteados por la epidemia y a una evaluación del impacto de la crisis que permita saber las necesidades financieras de cada país”, explicó el Banco Mundial.

Así lo confirmó David Malpass, el presidente del Banco Mundial, a través de sus redes sociales.

