Contrainformación | Puestos de trabajo vacantes golpea a EE. UU. (Muchos no quieren trabajar)

La multiplicidad de puestos de trabajo industriales bien remunerados que EE. UU. ofrecía, se ha marchado a China, país que se ha convertido en la «Gran Fábrica del Mundo».

EE. UU. y Europa han intervenido y manipulado tanto la psiquis de su juventud, que la han enajenado al máximo, convirtiéndola en una generación manejable, egoísta, a quien no se le está permitido ver más allá de las pantallas de los «smartphones».

Entre tanto el sistema le restringe el salario y rodea sus universidades de una valla «de matrículas» imposible de librar.

De allí que los jóvenes, dando una respuesta defensiva, se niegan a trabajar en los empleos miserables que les ofrece el «Sistema».

Pero es que, adicionalmente, Occidente, con el vertiginoso desarrollo tecnológico-comunicacional, usado para ir directo al centro del cerebro del usuario, ha estructurado -en las mentes alienadas- una generación de negligentes narcisistas.

Porque, son los mismos capitalistas los que han eliminado el incentivo al trabajo al desregular el mercado en su totalidad. Éste, al no tener controles, ha elevado alquileres e hipotecas más allá de lo admisible, ha aumentado los servicios (agua, electricidad, gas), las matrículas escolares y el costo de la salud.

Y, paralelamente, niega los aumentos de salarios para el trabajo.

En repuesta, los jóvenes y el pueblo afirman por igual: «si no me pagas, no trabajo». Ya la juventud estadounidense y europea, no salta a trabajar como solía hacerlo. Y menos, ante la brutalidad que el sistema le ha impuesto con la pandemia.

Los medios corporativos, vocean sobre el libre mercado, la democracia y la libertad, pero se quejan porque el mercado laboral está rechazando abiertamente, los trabajos ofrecidos.

Es que en el Occidente neoliberal, los jóvenes, en especial los estadounidenses, ya no abrigan razones para sacrificar sus vidas laborando duro, si no reciben una compensación adecuada para vivir con dignidad.

En Estados Unidos, la mayoría de las familias (4 miembros) requieren de, al menos, 5 mil dólares mensuales para poder vivir. Es la cota más baja, antes de entrar en la pobreza, en la que se halla buena parte de la sociedad (50 millones).

La multiplicidad de puestos de trabajo industriales bien remunerados que EE. UU. ofrecía, se ha marchado a China, país que se ha convertido en la «Gran Fábrica del Mundo».

¿Qué ocurrió?

Que los dueños del capital (neoliberales) han planificado la desindustrialización, combinada con el destrozo deliberado del «estado de bienestar», liquidando de paso a la llamada «clase media». Todo este accionar aprobado y pl a neado en el «Foro Económico Mundial» (Davos).

Las potencias occidentales quieren reducir a los trabajadores de sus países, así como a los de sus satélites y aliados, a una subclase de siervos asalariados, sin nación ni patria, mucho menos con intereses de clase.

Quieren tener, lacayos que les sirvan sin chistar a las nuevas élites globalistas. Quieren consumidores mas que ciudadanos; robots que cumplan con las normas y que ganen lo mínimo para vivir, pero no lo suficiente para ascender o desafiar al poder.

El capitalismo, en su rama financiero-neoliberal, no tiene ni orden ni regla, que no sea la máxima ganancia monetaria. Y con la propaganda de sumisión psíquica, el sistema le ha quitado a la clase obrera, todo; incluyendo el derecho a disentir y pelear.

El único postigo que el gran capital ha dejado semiabierto a los trabajadores es el del deporte profesional, y el espectáculo. Allí, los pocos que tienen el talento para llegar, pueden ganar en una semana, lo que un trabajador común obtiene en 10 años.

De ese modo se separa el conjunto occidental de estrellas pop y deportistas profesionales, llenos de tatuajes y drogas, del asalariado.

Por eso, los desclasados deliran con ser una estrella del pop-reguetón, asintáxico y multitudinario, una gloria multimedia, o un profesional de la FIBA, NBA, MLB, IFAF, UEFA, Conmebol, MMA, UFC, AMB, ITF, etc.

Corolario

El aclamado «sueño americano» ha trocado en quimera. El costo de vida es el despertador que ha roto esa «ilusión proletaria». Como consecuencia, el trabajador de EE. UU. se enfrenta al sistema, desvalido, sin ningún arma, porque todas las ha entregado o vendido, para subsistir. Cuando al fin abra los ojos a la realidad, verá que sólo ha obtenido esclavitud…

La cosa es tan dura y triste que el sistema neoliberal le ha prohibido al ciudadano hasta pensar. Nadie, en ese «paraíso» puede disentir, porque es un pecado mortal, juzgado y penado con la cárcel.

Se ha impuesto el pensamiento único, la dictadura perfecta del capital. Con la ventaja para los trabajadores del mundo que ese imperio está -como el simbólico «Titanic»- haciendo agua por los dos costados…

Y en relevo, está surgiendo un nuevo poder geopolítico-económico y tecnológico-militar-nuclear ganador de la pandemia: Rusia-China.

El viejo poder corporativo, el de EU-UE se está enterrando en sus propias fosas, la última la de Afganistán.

Esto quizá exprese que el mundo tenga que escapar del idioma imperial obligatorio, para aprender (aunque cueste) la lengua china o rusa, básicas. El que no lo haga quedará fuera del mercado de la supervivencia del «Nuevo Orden Global» emergente.