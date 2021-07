Contrainformación | Biden y su empeño de mantener una «guerra fría» con Rusia y China

Joe Biden ha manifestado que las dos potencias «están causando un importante daño en el mundo real… Creo que es más que probable que acabemos en una verdadera guerra a tiros con las grandes potencias

A Joe Biden «se le fue el yoyo» en un discurso frente a personal de inteligencia, al indicar que los ciberataques contra su país pueden implicar «una guerra real contra China y Rusia», precisamente en el momento en que los estrategas estadounidenses hacen lo imposible por alejar a Rusia de las políticas de Beijing, en los contenciosos de Taiwán, Hong Kong, y el mar meridional de China.

Biden manifestó que las dos potencias «están causando un importante daño en el mundo real… Creo que es más que probable que acabemos en una verdadera guerra a tiros con grandes potencias, como consecuencia de una brecha cibernética de magnas repercusiones, que está aumentando exponencialmente las capacidades de esos países».

La reacción del jefe de la Casa Blanca se deriva de unas extendidas fallas en la plataforma de mensajería Outlook de Microsoft que, según la inteligencia de EE. UU. les permitió a piratas informáticos, que trabajarían para Beijing y Moscú, espiar desde comienzos de 2021 a través de Internet.

Anteriormente, durante el proceso electoral de 2020, Biden acusó a los rusos de «intervenir en la plataforma del partido demócrata».

A principios de julio, la NSA, la CISA y el FBI, dmás el Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC) del Reino Unido publicaron un reporte en el que acusaron a la inteligencia rusa de realizar una serie de ciberataques (2019-2021) contra objetivos gubernamentales y privados en EE. UU., Inglaterra, y otros países de Occidente.

Biden subrayó en el discurso algo ya sabido, que «China se está convirtiendo en la mayor fuerza militar del mundo y en la economía más grande del planeta». Y, de inmediato incriminó: «Beijing está detrás del ciberataque a Microsoft, que afectó a unos 250.000 sistemas informáticos en todo el orbe, en marzo».

Pekín le respondió de inmediato, denunciando a Joe Biden de lanzar «infundadas imputaciones para materializar fines políticos. EE. UU. no debería repetir los errores de Trump en las relaciones con China si quiere evitar un gran desastre… La falta de gestión de las relaciones sería un gravísimo error de Washington», alertó Wang Yi, ministro chino de Exteriores, instando a Biden a que «establezca un entendimiento objetivo y correcto de China volviendo a la política de ganar-gana».

En otra parte de su disruptivo discurso, el jefe de la Casa Blanca luego de culpar a Rusia, sin mostrar pruebas, de generar desinformación en el ámbito mundial para interferir en las elecciones legislativas gringas de 2022, señaló a Putin, de ser un hombre demasiado «peligroso porque solo tiene armas nucleares y petróleo, eso es todo. Sabe que tiene problemas y eso lo hace más temible», (¿?). Moscú, rechazó las acusaciones, advirtiendo que «Rusia siempre ha luchado contra el delito cibernético, cuyos hackers son –principalmente– de EE. UU. y sus aliados».

Dicen los «conspiranoicos» de la derecha mundial que las tensiones geopolíticas entre Washington y las otras dos grandes potencias «están en su apogeo. Moscú sospecha que Biden será menos conciliador que Trump, mientras el nuevo jefe de la Casa Blanca señala que seguirá haciéndole la vida difícil a Beijing en el plano comercial y tecnológico».

En tal sentido, los presuntos ciberataques son «usados como armas diplomático-políticas. Al confirmar la posibilidad de intervenir la red cibernética de EU, Moscú y Pequín demuestran que conocen sus puntos débiles y que no le temen a un pulso con EU». Se trataría del segundo ataque informático de gran magnitud desde la victoria de Biden.

¿Cómo es que los grandes medios, políticos y expertos, de EE. UU. y la Unión Europea hablan sin tapujos acerca de la creación de unidades de un «Comando Cibernético», de grandes «centros de procesamiento de datos», de «programas de vigilancia e intercambio de información entre agencias de inteligencia», del impulso de «armas cibernéticas altamente efectivas», etc. etc. pero son Rusia y China los «ciberagresores»?

¿Por qué las Big Tech, formadas sólo por empresas de EE. UU. (Google, Facebook, Twitter, Amazon, Apple, etc.) han penetrado impunemente las cuentas de los usuarios? ¿Por qué han enredado la Internet con publicidad negra e intervenido con noticias falsas las páginas informativas?

¿Por qué las big tech reúnen datos personales de usuarios-objetivo, con exclusivos fines políticos y comerciales, usan la censura para acallar a los adversarios, y adelantan una abierta ofensiva contra cualquier líder, intelectual, idea política o posición social, que refute el supremacismo, monopolio y, por ende, los intereses hegemónicos de EU y sus corporaciones? ¿POR QUÉ?…

¿Por qué nadie que no sea EE. UU. puede competir en la batalla del ciberespacio? Y, ¿Por qué las agencias independientes no pueden contradecir las falsas noticias que se imponen para atacar, manejar y destruir a gobiernos que no acaten las políticas corporativistas de EU y la UE?. ¿Por qué las big tech difunden hasta el cansancio la mentira y las interpretaciones de las agencias de inteligencia y penetración político-social de Occidente (Usaid, NED, IRI, CIA)?

¿El hecho de que EE. UU. sea un líder en tecnología de la información le da derecho a utilizarla con fines militares, incluyendo el ciberespacio, como hizo en el 2010, cuando desarrolló el virus Stuxnet y lo usó contra Irán en una especie de ataque atómico” poniendo en riesgo a la región?. O, como ocurrió en el 2009, cuando creó el Cyber​​Command manejado por el Pentágono, trocado luego (2017) en estructura independiente por orden de Trump.

Ahora, la NSA y el Comando Cibernético creen que Washington debe ser más agresivo con sus rivales en el ciberespacio. ¿Cómo? interviniendo sus redes, desactivando servidores sospechosos, espiando a líderes y políticos, a empresas estatales etc. Esto, sin duda, amenaza la seguridad del mundo.

Toda esa narrativa de «intromisión de Rusia y China» no es más que un tapujo trazado para mantener el espionaje y la intervención fuera de la agenda internacional.