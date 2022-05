Conozca los cargos que enfrentará el narcotraficante colombiano ‘Otoniel’ en EE. UU.

Contra Otoniel hay más de 120 procesos abiertos por todo tipo de crímenes y una circular roja emitida por Interpol por homicidio múltiple agravado, secuestro múltiple agravado, secuestro y concierto para delinquir

Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, fue entregado ayer miércoles por la policía colombiana a agentes de Estados Unidos y de la Interpol, que lo recibieron a bordo de un avión de ese país.

Medios locales reseñaron que a las cuatro de la tarde de ayer, una caravana encabezada por dos tanquetas antimotines de la Policía, traslado al jefe del ‘clan del Golfo’ a las autoridades de EE. UU.

Contra Otoniel hay más de 120 procesos abiertos por todo tipo de crímenes y una circular roja emitida por Interpol por homicidio múltiple agravado, secuestro múltiple agravado, secuestro y concierto para delinquir.

Durante más de cinco años, la Fuerza Pública desarrolló una operación sostenida denominada Agamenón para lograr la captura o muerte de ‘Otoniel’.

Se conoció que el Consejo de Estado –que había congelado la extradición como medida cautelar para estudiar una tutela–, decidió levantar esa medida para entregar el sujeto a los agentes federales.

El argumento del alto tribunal fue que la extradición no estaba en firme, por lo que la vía administrativa aún no estaba agotada y, por tanto, no procedía acudir a la tutela.

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) las víctimas también habían pedido la no extradición para escuchar a ‘Otoniel’ como testigo.

El capo era considerado como la cabeza de la red denominada ‘clan del Golfo’, que envía toneladas de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos por la región de Urabá.

Ya detenido, alcanzó a brindar su testimonio sobre los macrocasos de conflicto en el Urabá y ‘falsos positivos’, e incluso entregó una lista con congresistas, alcaldes, gobernadores y contratistas que estarían vinculados con el ‘clan del Golfo’. Sobre estas personas, la JEP ya compulsó copias y la Corte Suprema anunció las primeras indagaciones preliminares.

En la decisión de fondo, de 64 páginas, del Consejo de Estado, se indicó que la tutela no es el recurso para cuestionar la resolución con la que se autorizó el traslado a EE. UU. y que no es cierto que la extradición de Úsuga pueda constituir un perjuicio irremediable al restringir la continuidad de los procesos judiciales en su contra en Colombia .

«La extradición del señor Úsuga David no implica per se la renuncia de las autoridades judiciales colombianas de continuar con el procesamiento y enjuiciamiento del señor Úsuga David, por los delitos cometidos en territorio nacional, toda vez que existen suficientes mecanismos de comunicación e instrumentos diplomáticos para solicitar a Estados Unidos la comparecencia del referido sujeto a las diligencias judiciales en Colombia», dice la decisión.

Otoniel fue entregado a agentes de la DEA por el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas Valencia.

A través de su cuenta en Twitter manifestó que «la extradición de alias ‘Otoniel’ hacia EE. UU. marca un hito histórico en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en Colombia. Es un mensaje inequívoco: ¡No habrá impunidad y se hará justicia para las víctimas de este criminal y sus familias!».

A su juicio, el narcotraficante más peligroso del mundo y asesino de líderes sociales, policías y soldados responderá ante la justicia en EE. UU. y luego lo hará en Colombia. Le cumplimos al país tras varios años de operaciones sostenidas que tenían un solo objetivo: que pagara por sus delitos.

«La operación de la Policía de Colombia y las Fuerzas Militares de Colombia, que el 23 de octubre de 2021 permitió la captura del máximo cabecilla del ‘Clan del Golfo’, puso fin a años de trayectoria criminal, homicidios, desplazamiento forzado, abuso y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes», señaló Vargas Valencia.