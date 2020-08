Conoce a Tito Velásquez catalogado como «paciente milagro del Covid-19»

De acuerdo con medios estadounidenses, Tito Velásquez, pasó inconsciente todo el tiempo, sufrió el colapso de un pulmón, un derrame cerebral y dos ataques al corazón casi fulminantes



El Salvador – El salvadoreño Tito Velásquez, de 33 años y residente en Long Island, Nueva York, ha sido catalogado como un “paciente milagro del COVID-19”, pues sufrió casi todas las complicaciones que puede ocasionar el nuevo coronavirus durante los 111 días de su hospitalización.

De acuerdo con medios estadounidenses, Velásquez, quien recibió el alta médica el lunes tras ser ingresado el 28 de abril, pasó inconsciente todo el tiempo, sufrió el colapso de un pulmón, un derrame cerebral y dos ataques al corazón casi fulminantes.

Durante el tratamiento, los médicos incluso llegaron pensar que Tito no tenía posibilidades de sobrevivir y que debían “desconectarlo”, pues las consecuencias que le trajo el COVID-19 eran inclementes, pero al final superó cualquier pronóstico.

“Me llamaron del hospital, me dijeron que me debía despedir de él, que sus órganos no estaban trabajando”, comentó Juana Masa, la esposa de Tito.

El personal médico se refiere a Tito como “paciente milagro del COVID”, pues de alguna manera burló a la muerte en múltiples ocasiones.

Según información recogida por CNN, Velásquez no tenía ninguna enfermedad previa al coronavirus.

A la salida del hospital, la mañana del lunes cuando emprendía el retorno a su casa, lo esperaron familiares, amigos y parte del personal que lo atendió durante esa dura y milagrosa travesía.

“Que se cuiden, este es un milagro”, dijo Tito a la salida del hospital, y luego rompió en lágrimas.

En su casa le esperaba su comida preferida.

Los médicos indicaron que el tratamiento post COVID-19 lo recibirá a lo largo de un año.