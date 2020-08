¡Conmoción en Portland! Lo pateó ferozmente en la cabeza y lo noqueó (+fuerte video)

El sospechoso de 25 años fue identificado este martes como Marquise Love, y las fuerzas del orden están intentando dar con su paradero

EE.UU. – La Policía de la ciudad de Portland, Oregón (EE.UU.), está buscando a un manifestante de Black Lives Matter que con una patada en la cabeza noqueó a un hombre blanco después de que un grupo sacara a la víctima de su camioneta y lo obligara a sentarse en la calle cerca de una protesta en curso, según dio a conocer la institución policial en un comunicado.

El sospechoso de 25 años fue identificado este martes como Marquise Love, y las fuerzas del orden están intentando dar con su paradero. La Policía ha instado a la ciudadanía a tener precaución porque el sujeto podría ser peligroso.

Lea también: Un coche policial aceleró contra un grupo de manifestantes en EE.UU. (+Video)

Según los informes, el incidente tuvo lugar el pasado 16 de agosto cuando la víctima, Adam Haner, al parecer intentó ayudar a una mujer transgénero a la que estaban robando. Cuando Haner intentó alejarse en su vehículo, fue perseguido por un grupo, se estrelló, lo sacaron de su camioneta y lo golpearon mientras buscaban sus pertenencias.

Poco después, Love pateó a Haner en la cabeza, dejándolo inconsciente en la calle. La víctima fue trasladada a un hospital de la zona con lesiones que no ponen en peligro su vida y se está recuperando, sostuvo la Policía.

En las imágenes, el sospechoso aparece vistiendo un chaleco negro con la inscripción: “Seguridad”. Usuarios en las redes sociales identificaron previamente a Love y publicaron su información personal que lo describía como guardia de seguridad del Aeropuerto Internacional de Portland.

Los usuarios se mostraron molestos por el hecho de que todavía no se haya arrestado a los responsables de la agresión. “Han pasado más de 24 horas desde que un activista de Black Lives Matter intentó asesinar a un hombre inocente”, lamentó el presentador de radio Matt Walsh.

.@TPostMillennial is reporting that the BLM "security" filmed beating the Portland driver unconscious is Marquise "Keese" Lee Love. He has not been accused or charged by police.

Love has a criminal history that includes charges of domestic violence. #BLMhttps://t.co/SxlZAIpRFy

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 17, 2020