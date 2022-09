Condena contra Aida Victoria Merlano será de 7 años y seis meses

«Aida Victoria actuó con comportamiento antijurídico, por lo tanto se le formulará sentencia condenatoria», explicó el juez, añadiendo que serán siete años y medio los que deberá cumplir

Llegó el día definitivo para el proceso judicial contra Aida Victoria Merlano. Este martes, desde las 2:05 de la tarde, se dio inicio a la lectura de los años de condena que le esperan a la hija de Aida Merlano Rebolledo por haber ayudado a fugarse a la excongresista.

La influenciadora resultó condenada a detención domiciliaria a 90 meses, es decir, siete años y medio, luego de un juicio en el que por favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos fue absuelto Javier Guillermo Cely, odontólogo que también estaba vinculado al caso.

La cita de este martes cuenta con la participación del representante del Ministerio Público, el fiscal que lleva el caso, el abogado Miguel Ángel del Río y su clienta Aida Victoria Merlano.

Una vez instalada a las 2:09 de la tarde la audiencia, el juzgado 20 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, empezó a leer la sentencia, en la que recorrió el motivo por el cual la excongresista se encontraba en el consultorio odontológico, y describiendo uno por uno quiénes estaban allí.

«(Aida Victoria y su hermano) habrían ingresado materiales para que su madre materializara la fuga», sentenció el juez, añadiendo que los elementos iban en un maletín negro que el hermano de la condenada dejó en el baño del consultorio, bolso que después cogió su mamá.

Posterior a ello subrayó cuál fue el recorrido del trámite judicial que se abrió desde el 5 de octubre de 2019 en contra de los procesados. Desde ese momento, hasta el 6 de septiembre de este año hubo alegatos y un sentido de fallo condenatorio en contra de la influencer.

En las alegaciones, el juez contó que, la Fiscalía argumentó que la fuga no fue un acto planeado individualmente, puesto que hubo participación de los hijos de la excongresista, así lo evidencia, según el ente, el bolso que llevaba el maletín negro.

Asimismo, manifestó que el fiscal solicitó que se le impusiera al odontólogo el delito de favorecimiento de fuga, pero no el de uso de un menor para cometer el delito. Finalmente, el juez decidió absolver por los dos cargos a Cely.

Por su parte, relató que la Procuraduría acreditó que no se demostró que el odontólogo no participó en el plan, mientras que su defensa, liderada por el abogado Sergio Ramírez, ratificó que la Fiscalía no halló pruebas suficientes que demuestren que Cely se alió con la excongresista y sus hijos.

Siguiendo la lectura del fallo, el juez aseguró que en los alegatos, el abogado Miguel Ángel del Río sostuvo que el ente acusador no pudo acreditar de buena forma los delitos por los cuales fue procesada su cliente.

Terminado ello, el jefe del despacho subrayó cuáles eran las consideraciones que tuvo para emitir una condena, aunque primero resaltó que se tuvieron en cuenta durante todo el proceso solo los elementos valorados en el juicio, por ende no tuvo en cuenta los videos grabados en el consultorio, pues eran violatorios a la intimidad.

Asimismo, aseguró nuevamente el sentido de fallo absolutorio contra el odontólogo. Y es que según el juez, el haber condenado al odontólogo en esta situación, en la que él fue únicamente espectador de la fuga, para el juez era un acto «reprochable» para el derecho penal.

Después, pasó a referirse a la situación de Aida Victoria, de quien dijo que el uso de la soga y el uso de guantes por parte de su mamá, se dio después de que fueron adquiridos con mucho tiempo de antelación. «En esa medida, lo que se advertía era un acuerdo de coautoría», leyó el juez.

En ese sentido es que considera que es demostrativo que Aida Victoria fue coautora y no cómplice de su mamá, pues «diferente es si el objeto de reproche hubiera consistido en haber distraído la atención de la guardiana para favorecer la fuga», detalló el despacho.

Otro de los elementos clave en el juicio contra la influencer es que según la narración del juez, la guardiana que custodiaba a Merlano Rebolledo siempre aseguró que no le vio nada raro en el estómago a la excongresista, puesto que se había comentado que la soga, los guantes y una peluca habrían ido colgando en su abdomen.

Con el recuento de cómo fueron los alegatos finales, el juez dictó el puntazo final contra Aida Victoria Merlano, leyendo los años que tendrá que pagar por los dos delitos cometidos.

«Aida Victoria actuó con comportamiento antijurídico, por lo tanto se le formulará sentencia condenatoria», explicó el juez, añadiendo que serán siete años y medio los que deberá cumplir.