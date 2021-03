¿Cómo mantiene el estilo de vida la familia López?

Tanto el líder opositor López, como su esposa Lilian Tintori han sido consultados sobre sus ingresos

Los ingresos económicos de la familia López siguen siendo un “misterio”, y aunque voceros oficialistas han señalado a la oposición como “ladrones y corruptos”; tanto Leopoldo López como su esposa, Lilian Tintori, aseguran vivir económicamente del “apoyo” de otros venezolanos y parientes.

El líder opositor, quien aterrizó el domingo 25 de octubre de 2020 en el aeropuerto Adolfo Suárez (Barajas) donde habría llegado tras un periplo desconocido para reunirse con su familia, vagamente trató de explicar recientemente el origen de sus ingresos durante una entrevista con Moisés Naím.

La familia López es apoyada económicamente por familiares

Al ser consultado sobre cómo financia su estilo de vida y de qué vive en España, López aseguró que actualmente vive el “apoyo económico” de su familia, “cómo le ha tocado a muchos venezolanos que han salido de su país”, agregó.

Al mismo tiempo, afirmó que ha tenido que vender sus “cosas” en Venezuela, aunque no abundó en los detalles. Sin embargo, hizo hincapié sobre los señalamientos de corrupción, afirmando que dentro de la oposición no han habido hechos irregulares, “al menos de nuestra parte”, enfatizó.

“Sí han habido alguien irresponsable de haber cometido un hecho irregular, hay que investigarlo, porque eso es lo correcto”, resaltó en la entrevista concedida a EfectoNaim.

Donaciones de muchos venezolanos

Por su parte, Lilian Tintori, esposa de líder opositor, aseguró durante una entrevista ofrecida en 2015 a Univisión que su familia vivía de las donaciones de venezolanos que han emigrado. La connacional también afirmó que un venezolano le regaló 100 dólares por la lucha que protagonizó junto a López como fuerza opositora.

«Económicamente tenemos apoyo de venezolanos que están regados por el mundo que quieren volver a Venezuela. Te quiero contar algo que no le he contado a nadie. Estaba en el aeropuerto y se me acercó un venezolano y me dijo: ‘yo estoy aquí y yo admiro la lucha que ustedes en Venezuela están dando y te quiero ayudar, y te voy a ayudar, pero yo no tengo tanto. Abrió su cartera, sacó 100 dólares y me dijo toma, este es mi aporte’ «, relató.

Declaraciones de Tintori resurgieron entre críticas, memes y burlas en redes sociales.

Las declaraciones de la activista por los derechos humanos se vitalizaron en las redes sociales, este miércoles, luego de de López haber concediera la entrevista anteriormente mencionada a Moisés Naím.

De igual modo, desató una ola de memes, burlas y comentarios negativos en la red social Twitter, donde muchos de los usuarios la calificaron de mentirosa.

Señalados de alquilar una casa de 10 mil euros en Madrid

El diario ABC de España reveló que el político venezolano y su familia habrían alquilado una nueva casa en Madrid, a través de la agencia Engel & Volkers y que podría costar unos 10.000 euros al mes.

«La casa donde vivían les quedaba pequeña. Tras la llegada de Leopoldo López a Madrid, necesitaban más espacio y decidieron mudarse», declararon las fuentes citadas por el diario español.

Sin embargo, López salió al paso asegurando que la información divulgada por el diario era «falsa como la legitimidad de Maduro», aunque en su mensaje publicado en su Twitter no reveló de cuánto es el alquiler ni a dónde se estaría mudando con su familia.

200 millones de bolívares para “gastos familiares urgentes”

En 2017, la policía venezolana confiscó varias cajas de madera llenas de dinero a Lilian Tintori, información que fue difundida en primer lugar por el fiscal general del país, Tarek William Saab.

Tintori llevaba en un carro inscrito a nombre de un familiar, 200 millones de bolívares en fajos perfectamente colocados en varias cajas de madera completamente llenas.

La activista por derechos humanos explicó en su cuenta de Twitter que el dinero hallado en su vehículo estaba destinado a pagar “gastos familiares urgentes” de su “abuelita” que para el momento tenía 100 años y llevaba días hospitalizada.

El valor de los bolívares confiscados al cambio en divisas por la tasa oficial del Banco Central de Venezuela eran, en aquel momento, 20 millones de dólares, es decir, casi 17 millones de euros. Mientras que el cambio que establecía la web dolartoday.com equivaldría a unos 11.500 dólares (9.500 euros).