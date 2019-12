EE.UU: Comité de la Cámara baja aprueba cargos para juicio contra Trump

Los legisladores del comité votaron apegados a las líneas partidistas, con 23 voces a favor y 17 en contra, para seguir adelante con la acusación contra Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso

Washington- El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes (13.12.2019) dos cargos contra el presidente Donald Trump, con lo que se abre la vía para que el pleno vote si avanza con el juicio político contra el mandatario.

Los legisladores del comité votaron apegados a las líneas partidistas, con 23 voces a favor y 17 en contra, para seguir adelante con la acusación contra Trump por abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Lea También: Donald Trump busca sobrevivir al juicio político en su contra

Ahora le corresponde al pleno pronunciarse, donde los demócratas tienen mayoría. La acusación necesita una mayoría simple para ser aprobada, pero en el Senado, controlado por los republicanos, el proceso de destitución necesita una mayoría de dos tercios para ser aprobado.

“¿Cómo puedes ser acusado cuando no has hecho nada malo, has creado la mejor economía en la historia de nuestro país, reconstruido nuestras Fuerzas Armadas, cortado los impuestos y las regulaciones, protegido la segunda enmienda, creado empleos, empleos, empleos y mucho más?. ¡Es algo loca!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter en reacción al anuncio.

How do you get Impeached when you have done NOTHING wrong (a perfect call), have created the best economy in the history of our Country, rebuilt our Military, fixed the V.A. (Choice!), cut Taxes & Regs, protected your 2nd A, created Jobs, Jobs, Jobs, and soooo much more? Crazy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019