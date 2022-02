Comisión Europea propuso un amplio paquete de sanciones contra Rusia

Las sanciones contra Rusia también serán dirigidas a «los bancos que están financiando las operaciones militares y de otro tipo» en Donetsk y Lugansk

La Unión Europea (UE) aseguró este martes (22.02.2022) que las sanciones contra Rusia por el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk afectarán a los bancos que financian las operaciones militares rusas en esos territorios separatistas y al comercio con los Veintisiete de esas áreas en el este de Ucrania.

En un comunicado conjunto, los presidentes de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel, indicaron que las sanciones que prepara la UE se dirigirán contra «los bancos que están financiando las operaciones militares y de otro tipo» en Donetsk y Lugansk.

También afectarán «al comercio de las dos regiones separatistas hacia y desde la UE, para garantizar que los responsables sientan claramente las consecuencias económicas de sus acciones ilegales y agresivas».

Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea ante las instituciones europeas se reunieron este martes en Bruselas para terminar el proceso de preparación de sanciones selectivas anunciadas tras el reconocimiento por Rusia de dos provincias separatistas del Donbás, en el este de Ucrania.

Los Veintisiete quieren «para terminar el proceso de preparación de sanciones selectivas que han sido anunciadas», señaló la presidencia francesa del Consejo en Twitter.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.

The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 21, 2022