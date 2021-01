Comando Sur de EE. UU.: Guyana es un socio de seguridad clave para contrarrestar organizaciones criminales

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Craig Faller, se reunió este martes con el presidente de Guyana, Irfaan Ali, para abordar temas relacionados con la seguridad y las amenazas que representan las organizaciones criminales internacionales

El Comando Sur aseguró que Guyana “es un socio de seguridad clave en los esfuerzos para contrarrestar las organizaciones criminales transnacionales”.

Faller permanecerá hasta este miércoles 13 de enero en el vecino país. Su viaje se produce tras darse inicio a las maniobras de vigilancia marítima conjuntas, entre Guyana y Estados Unidos, destinadas a interceptar el narcotráfico cerca de la frontera venezolana.

Por otra parte, el gobierno de Nicolás Maduro tachó como una “provocación” y “amenaza” los ejercicios militares que llevan a cabo ambas naciones.

“La operación representa una amenaza a toda la región, a la paz… y vemos estos ejercicios como una clara provocación a los intereses de la patria”, dijo el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López.

#SOUTHCOM Commander Adm. Craig Faller met today with #Guyana President Irfaan Ali & other leaders to discuss efforts to bolster the U.S.-Guyana security partnership. Guyana is a key security partner in efforts to counter transnational criminal organizations. @EmbassyGuyana pic.twitter.com/vLykYgL1Nf

— U.S. Southern Command (@Southcom) January 12, 2021