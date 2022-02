COI pidió respetar tregua olímpica en la previa de Beijing 2022

Las autoridades chinas aseguran tener todo listo para la inauguración, el viernes, de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, hizo un llamado este jueves en la 139 sesión del organismo para respetar la llamada Tregua Olímpica para que los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 se conviertan en lo que denominó «un precioso símbolo de paz y unidad».

En la sesión del COI tomó parte, por videomensaje, el presidente chino, Xi Jinping quien dijo que «el mundo está mirando a China, y China está lista» y aseguró que su país ha logrado el reto de que 300 millones de sus ciudadanos practiquen deportes de invierno.

Por su parte, Bach cuestionó a los países que decidieron boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno y explicó: «En 2020 ya vimos esos nubarrones grises. Vimos en el horizonte la creciente politización del deporte. En las mentes de algunas personas aparecieron los horrendos fantasmas de los boicots del pasado».

El titular del COI afirmó que el organismo solo podrá cumplir su misión de garantizar la participación de todos los deportistas en los Juegos Olímpicos si estos se ubican por encima de las diferencias políticas, son lo que llamó políticamente neutrales y no se convierten en una herramienta para alcanzar objetivos políticos.

El COI, especificó, hizo todo lo posible para que la mayor parte posible de los líderes y los que toman decisiones, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los líderes del G-20, los organismos integubernamentales y los Gobiernos comprendan la misión unificadora de los Juegos Olímpicos.

Los Juegos Olímpicos serán inauguradas la noche de este viernes (amanecer en América Latina y el Caribe) en el mismo escenario donde en 2008 fueron abiertos los Juegos Olímpicos de Verano, con lo cual Beijing se convierte en la primera ciudad en albergar una edición de cada tipo.

Las dos principales sedes y todas las instalaciones y alojamientos se encuentran completamente aislados bajo medidas extremas de protección, aunque ello no ha evitado que se hayan registrado ya casos dentro de ese circuito cerrado olímpico.

Boicot y países ausentes

Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá, Lituania, Kosovo y más recientemente Alemania son hasta ahora los únicos países que han informado expresamente que sus dignatarios no asistirán a los Juegos de Invierno como una forma de protesta en torno a temas de derechos humanos en China.

Washington, por ejemplo, ha citado los “abusos y atrocidades” en la provincia de Xinjiang, donde activistas aseguran que miles de personas pertenecientes a la minoría musulmana de los uigures han sido recluidas en campos de «reeducación», sometidas a trabajos forzados y las mujeres esterilizadas sin su autorización.

Japón, organizador de los últimos Juegos Olímpicos de verano, también decidió no enviar dignatarios, pero ha preferido no hacer pronunciamientos públicos sobre sus razones, para evitar un escalamiento de tensiones con su vecino.

El canciller alemán, Olaf Scholz, despejó por fin este viernes las dudas sobre su asistencia, al asegurar que no tiene “planes de viaje”. De esta forma, se unió a ministros de su gabinete que habían fijado una posición en torno a la situación de Peng Shuai, ex campeona de Wimbledon y ex número uno del mudo en dobles de tenis, que ha sido vista intermitentemente desde que denunció haber sido violada por un ex viceprimer ministro chino, Zhang Gaoli, aunque después lo desmintió.

Nombres emblemáticos en Beijing 2022

Solo 32 dignatarios han confirmado su presencia en la ceremonia inaugural, de acuerdo con medios chinos. Vladimir Putin de Rusia es el más destacado de los 25 jefes de Estado y funcionarios gubernamentales presentes. La lista incluye también al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.