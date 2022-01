Cohete espacial de Space X podría chocar con la Luna en marzo

Astrónomos consideran que el impacto con la Luna se producirá hacia el 4 de marzo, a una velocidad aproximada de 2,58 kilómetros por segundo

Un cohete espacial tipo Falcon 9, lanzado desde una plataforma espacial de Florida en febrero de 2015, chocará contra la Luna en los primeros días de marzo, coinciden astrónomos independientes. El cohete se ha desplazado sin rumbo fijo por el espacio desde hace siete años.

La nave, cuya misión principal era dar impulso a un satélite de fines meteorológicos, «no tiene combustible suficiente para regresar a la Tierra, ni la reserva de energía que se necesitaría para evitar la gravedad del sistema Tierra-Luna», afirmó el meteorólogo Eric Berger en el portal especializado Ars Technica.

