Venezolanos en Bahamas recibirán cinco años de cárcel por tráfico de cocaína

Dos venezolanos en Bahamas fueron sentenciados por un juez a cinco años de cárcel luego de que los detuvieran por intentar ingresar al archipiélago 1.245 kilos de cocaína, valorados en 25 millones de dólares

Jaime Digiacomo, de 64 años de edad, y Luis Pérez, de 29, se declararon culpables por un cargo por intentar y conspirar entrar ilegalmente drogas al país. Además de otro cargo por posesión de drogas ilícitas con intención de venderlas.

De no pagar la fianza impuesta, tendrán que cumplir un año adicional en prisión. De acuerdo con lo relatado por los venezolanos, un alto oficial de la Policía de Bahamas los ayudó para que pudieran ingresar la droga.

Two Venezuelan Men Arrested for Suspected Cocaine

Two Venezuelan men – one age 29 and the other in his sixties – have been taken into custody following a cocaine bust in Crooked Island, according to Police Press Liaison Officer, ASP Audley Peters. pic.twitter.com/y3utCq9hu5

— OURnews Bahamas (@OurNewsRev) December 24, 2021