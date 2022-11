Chocaron dos aviones en pleno vuelo durante un show aéreo en Dallas (+videos)

Dos aviones militares antiguos chocaron este sábado durante un espectáculo en Dallas, Texas.

El accidente ocurrió cerca de la 13:20 horas en la zona del Dallas Executive Airport, a la que rápidamente acudieron más de 40 unidades de las fuerzas policiales y los bomberos.

Segú informó la Administración Federal de Aviación (FAA, sus siglas en inglés) las naves involucradas son un Boeing B-17 Flying Fortress y un Bell P-63 Kingcobra, que participaban de una demostración durante el Wings Over Dallas Airshow, que suele realizarse en la zona.

B-17 bomber collides with light aircraft at US airshow

The incident happened during the "Wings Over Dallas" event. Airplanes of the Second World War collided in the air, none of the crews survived. pic.twitter.com/16GL5y2MeG

— NEXTA (@nexta_tv) November 12, 2022