China rechazó declaración conjunta sobre informe de la OMS

China dio acceso a la información necesaria para que fuera consultada allí, aunque no permitió fotografiar algunos documentos o llevarlos al extranjero porque es ilegal, según las leyes nacionales

Expertos rebaten preocupaciones vertidas en Occidente sobre transparencia de Beijing e imparcialidad del informe OMS.

China rechazó este miércoles una declaración conjunta realizada por Estados Unidos y otros 13 países que expresaron “preocupaciones” por el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre los orígenes de la Covid-19.

Hua Chunying, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que politizar el tema del rastreo del origen era inmoral e impopular y solo obstaculizará la cooperación global en el estudio de los orígenes del coronavirus.

“Estos países deberían reflexionar sobre sí mismos y preguntarse, ¿cómo ha ido su propio trabajo contra la epidemia? ¿Qué han hecho por la cooperación internacional en la lucha contra la pandemia?”, puntualizó Hua.

Professor Liang Wannian, team leader from the Chinese side of the China-WHO joint expert team: China overcame the pressure of epidemic prevention and control within its borders and took the lead to carry out a joint study on the origins of the novel coronavirus with the WHO. pic.twitter.com/PruA0wEKin — ChinaConsulateChicago (@ChinaConsulate) March 16, 2021

Por su parte, el jefe del equipo de expertos de China que investigó el origen del Sars-Cov-2 de conjunto con una misión de la OMS, Liang Wannian, aseguró que su país compartió la información disponible vinculada al brote de la Covid-19.

Durante una rueda de prensa celebrada en Beijing, el científico rebatió preocupaciones vertidas en países de Occidente tras divulgarse el borrador del informe elaborado por expertos de la OMS que visitaron la nación asiática entre enero y febrero pasados.

Liang expresó que su país actuó con transparencia y permitió que el equipo de la agencia de Naciones Unidas visitara todos los sitios de interés y se reuniera con los especialistas que solicitaron.

Agregó que China dio acceso a la información necesaria para que fuera consultada allí, aunque no permitió fotografiar algunos documentos o llevarlos al extranjero porque es ilegal, según las leyes nacionales.

Recordó que algunos datos guardan relación con la privacidad de los pacientes y requieren de su consentimiento para ser compartidos, práctica aceptada a nivel global, acotó.

Abogó por llevar la investigación a otras áreas geográficas, pues se han reportado casos con síntomas probables de Covid-19 en otros países y en fecha anterior al brote en la ciudad china de Wuhan.

The team visited several labs in Wuhan, #China and considered whether the #COVID19 virus entered the human population via a lab incident. I do not believe that this assessment was extensive enough. Further data and studies are needed to reach more robust conclusions. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 30, 2021

Dijo que este esfuerzo permitiría hallar más casos tempranos en todo el mundo e identificar a potenciales portadores del virus, no solo los murciélagos, explicó.

Al respecto, enfatizó que el lugar donde se reporta por primera vez un virus no es necesariamente el punto de origen del mismo.

Valoró que China, de conjunto con la OMS, ha sido el primer país en realizar una pesquisa sobre el origen de esta pandemia a pocos meses de su aparición, pues normalmente este tipo de indagaciones se realiza mucho tiempo después.

In our discussions, international experts expressed the difficulties they encountered in accessing raw data. I expect future collaborative studies to include more timely and comprehensive data sharing. #COVID19 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 30, 2021

Respecto a preocupaciones por la supuesta demora en divulgarse las conclusiones del estudio, Liang explicó que los científicos debieron elaborar el texto en inglés y chino.

Añadió que el equipo de expertos hizo otro gran esfuerzo para evitar omisiones. “Creemos que la calidad es más importante que determinar una fecha”, acotó.

Durante esta jornada, otros expertos chinos valoraron que los políticos y medios occidentales que han cuestionado la imparcialidad de la investigación de la OMS actúan bajo sesgo político y no según evidencias científicas.

Uno de ellos, el epidemiólogo jefe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de China, Zeng Guang, recordó que científicos reconocidos visitaron Wuhan e investigaron en el terreno. Asimismo, cuestionó con qué base pueden referirse a este tema personas que no viajaron a China a investigar.