Cruz Roja: Fuerte represión en Chile deja más de 2.500 heridos

El balance entregado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), donde se detallaba un total de 1.570 heridos, se queda corto

El presidente de Cruz Roja en Chile, Patricio Acosta, informó que la cifra de heridos como parte de la represión del Gobierno de Sebastián Piñera contra manifestantes en Chile desde el 17 de octubre asciende a más de 2.500 personas.

Apuntó que el balance entregado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde se detallaba un total de 1.570 heridos, se queda corto.

“La disonancia en las cifras puede explicarse porque, existen muchos heridos que no van a los hospitales por temor a quedar detenidos por tanto nosotros los curamos y se van para la casa, y eso queda en la estadística nuestra, no queda en la estadística de los centros asistenciales, es por eso que existen mucho herido que no están contabilizados” por el INDH, especificó Acosta.

Detalló que la Cruz Roja no contabiliza a las personas que tienen “una pequeña herida, un corte pequeño que se le hace una curación y se le pone un parche”, por lo que supone que la cifra de heridos es mayor a 2.500 ya que advirtió que existen otros grupos que están prestando ayuda y cuyos números tampoco se conocen.