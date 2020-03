Chile continúa en jornada de protestas contra el gobierno de Piñera

Los incidentes en el Instituto Nacional, el establecimiento educacional más antiguo en Chile, dejaron al menos siete detenidos, entre ellos dos adultos, reportó el cuerpo de Carabineros

Chile – Una nueva jornada de protestas se registra en Santiago de Chile, marcada por una nueva represión de Carabineros contra estudiantes.

A pocos días del inicio del año escolar y en medio del estallido social, algunos colegios amanecieron tomados. Las autoridades han confirmado al menos nueve instalaciones educativas en poder de los estudiantes, que se suman al estallido social en rechazo a las políticas neoliberales en el país.

En las afueras del Instituto Nacional se observaron los primeros signos de la represión contra los estudiantes.

Protestas en el Centro de Santiago: Las protestas han dado un giro inesperado estos últimos días en Chile. Ahora se realizan a metros del palacio de La Moneda, pulmón político del estado represivo de Sebastián Piñera

(14:04) pic.twitter.com/xATESXcZca — PIENSAPRENSA OFICIAL 203,4 mil seguidores (@PiensaPrensa) March 11, 2020

¡AHORA! Comienzan a llegar a Plaza Dignidad estudiantes secundaries de diversos liceos de Providencia y Santiago Centro. En el marco de la paralizacion nacional a dos años del mandato de Sebastián Piñera. #FueraPiñera pic.twitter.com/CBcMvsuB2K — La Izquierda Diario Chile (@LID_Chile) March 11, 2020

Los incidentes en el Instituto Nacional, el establecimiento educacional más antiguo en Chile, dejaron al menos siete detenidos, entre ellos dos adultos, reportó el cuerpo de Carabineros.

Los colegios de la capital hacen eco del llamado realizado por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), que convocó a un “tomazo” (ocupación) de los establecimientos educacionales del país ante el segundo aniversario del Gobierno de Piñera.

Lea también: Peso chileno cae frente al dólar en su mínimo histórico

La convocatoria surge también, según indicaron desde el movimiento estudiantil, por la falta de respuesta que del Ejecutivo ante las reiteradas violaciones a los derechos humanos registradas desde el 18 de octubre cuando iniciaron las protestas.

La Aces indicó que los llamados a tomar los colegios buscan mostrar el rechazo que existe en contra del Gobierno, justo cuando se cumplen dos años de mandato de Piñera, y a 30 años del inicio de la transición democrática en el país suramericano.​​​​​​​

El llamado es claro, les secundaries no dejaremos de movilizarnos, ya no solo por educación sino que seguiremos hasta q se cumplan las demandas del pueblo! Y no soltaremos los liceos hasta que este #FueraPiñera! No más muertos del pueblo en manos del estado! pic.twitter.com/X6yZYmSGSH — ACES – CHILE (@AcesChile) March 10, 2020

Estudiantes de Chile no se rinden

Los estudiantes organizados acusan al presidente Piñera de ser el responsable político de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

En otras acciones que se registran en la capital chilena, estudiantes secundarios se movilizan marchando hacia la Plaza Italia, rebautiza como Plaza de la Dignidad, desde varios sectores de la capital.

Durante las protestas de este miércoles, en algunas avenidas se han colocado barricadas y se han bloqueado caminos.

Este miércoles se esperan más concentraciones masivas para celebrar el fin de la dictadura del general Augusto Pinochet hace 30 años.

“El llamado es claro, ¡les secundaries no dejaremos de movilizarnos, ya no solo por educación sino que seguiremos hasta que se cumplan las demandas del pueblo! ¡Y no soltaremos los liceos hasta que esté fuera Piñera! ¡No más muertos del pueblo en manos del Estado!”, afirmó la ACES en la red social Twitter.

“¿Piñera creerá que no sabemos en el país que vivimos? Habla de triunfos cuando estamos movilizados hace casi cinco meses contra ese modelo que nos robó nuestra dignidad; ¡no les creemos, 30 años de llenarse los bolsillos a costa de nuestro sufrimiento!”, indicó en Twitter la vocera de ACES, Isidora Godoy.

Foto: Agencias