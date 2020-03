Cazas F-22 y F-18 de la Fuerza Aérea de EE.UU. escoltan a dos Tu-142 rusos

Cazas rusas se acercaron a unas 50 millas náuticas (más de 92 kilómetros) de la costa de Alaska, con lo que entraron en la zona de identificación del sistema de defensa antiaérea estadounidense

EE. UU.- A lo largo de cuatro horas, cazas F-22 y F-18 de la Fuerza Aérea de EE.UU. escoltaron este lunes a dos aviones de patrulla marítima rusos Tu-142, durante el vuelo que realizaban sobre los mares de Chukotka y de Beaufort, comunicó el Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD).

Desde el NORAD indicaron que las aeronaves rusas se acercaron a unas 50 millas náuticas (más de 92 kilómetros) de la costa de Alaska, con lo que entraron en la zona de identificación del sistema de defensa antiaérea estadounidense que se encuentra en la zona.

En uno de su trinnos la NORAD escribió:

El @RCAF_ARC y el @usairforce hacen lo que hacemos mejor, trabajando juntos bajo @NORADCommand para mantener a Norteamérica a salvo, interceptando ayer dos aviones de reconocimiento marítimo ruso Tu-142 que ingresaron a la Zona de Identificación de la Defensa Aérea de Alaska.

NORAD F-22s, CF-18s, supported by KC-135 Stratotanker and E-3 Sentry AWACS aircraft, intercepted two Russian Tu-142 maritime reconnaissance aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone on Monday, March 9th. pic.twitter.com/39n3zqy8F8

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) March 10, 2020