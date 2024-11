Caos y frustración: Lo que revelan nuevos videos de los policías antes del atentado contra Trump

Nuevos videos de las cámaras corporales de policías muestran el caos vivido por los agentes en los momentos previos al atentado contra el expresidente Donald Trump en un mitin en Butler, Pensilvania, a mediados de julio.

Una de las grabaciones revela que un oficial intentó trepar al techo en donde se apostaba el tirador, Thomas Matthew Crooks, y tuvo contacto visual con él por un instante, 40 segundos antes de que comience a disparar.

Lea También: Renunció la directora del Servicio Secreto de EE. UU. por múltiples fallas en la seguridad el día del atentado contra Donald Trump

Las imágenes, hechas públicas recientemente por la Policía de Pensilvania, evidencian por primera vez los momentos críticos, que comienzan alrededor de las 18:08 (hora local), cuando los agentes establecen la ubicación del tirador, de 20 años, e intentan desesperados llegar al techo del almacén donde se encontraba tras comprobar que estaba armado. Solo tres minutos después, Crooks disparó ocho veces al escenario del mitin, uno de los cuales alcanzó la oreja de Trump.

Newly released body cam footage shows Trump shooter Thomas Crooks pointing his gun at the police officer who confronted him on the roof.

Follow: @AFpost pic.twitter.com/6UIR3rSkzT

— AF Post (@AFpost) August 9, 2024