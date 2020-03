Brenton Tarrant autor de la matanza en mezquitas de Nueva Zelanda se declaró culpable

Tarrant, de 29 años, se había declarado previamente inocente de todos los cargos y debía enfrentarse a un juicio que estaba previsto que comenzara en junio

Nueva Zelanda –Brenton Tarrant apareció por video en una audiencia especial del Tribunal Superior, donde también admitió 40 cargos de intento de asesinato y un cargo de terrorismo, según informó la emisora TVNZ.

Tarrant, de 29 años, se había declarado previamente inocente de todos los cargos y debía enfrentarse a un juicio que estaba previsto que comenzara en junio. Ahora, el tribunal lo sentenciará por 92 cargos, sin embargo, no proporcionó una fecha para esa sentencia.

Tarrant, autoproclamado supremacista blanco, ha estado bajo custodia desde el ataque del 15 de marzo, donde usó armas semi-automáticas para atacar a los musulmanes que asistían a las oraciones del viernes en Christchurch, marcando el peor tiroteo masivo en tiempos de paz en Nueva Zelanda.

La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo el jueves que la declaración de culpabilidad y la condena del atacante de la mezquita de Christchurch trae cierto alivio a muchas personas afectadas por el ataque del año pasado.

“La declaración de culpabilidad de hoy proporcionará cierto alivio a las muchas personas cuyas vidas fueron destrozadas por lo que sucedió el 15 de marzo”, dijo Ardern en un comunicado.

