Boris Johnson, Emmanuel Macron y Angela Merkel hablaron con Joe Biden y lo felicitaron por su victoria en las elecciones

Joe Biden mantuvo una ronda de conversaciones con los principales líderes europeos en los que abordó la que será su agenda común: cambio climático, democracia , lucha contra el terrorismo y la reconstrucción post pandemia

El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, dedicó la tarde del martes a una ronda de llamados telefónicos con los principales líderes europeos. Entre ellos se contaron el británico Boris Johnson, el francés Emmanuel Macron y la alemana Angela Merkel.

Lea también: Trump demuestra que sigue gobernando al despachar al jefe del Pentágono

Johnson indicó en su cuenta de Twitter que había hablado con Biden para felicitarlo por su triunfo. “Deseo reforzar los vínculos entre nuestros países y trabajar con él en sus responsabilidades compartidas -desde abordar el cambio climático hasta promover la democracia y reconstruirnos después de la pandemia”, expresó en su mensaje.

Ambos mandatarios trataron asimismo sobre otras áreas de interés compartido, como “comercio y seguridad”, incluida la colaboración en defensa a través de la OTAN.

Johnson también trasladó a Biden su invitación para asistir la cumbre del clima COP26, que se celebrará en Glasgow (Escocia) el próximo año, y expresó su deseo de reunirse en persona durante la cumbre del G7 que el Reino Unido acogerá también en 2021.

Por su parte, Macron le dijo al presidente electo de EE.UU. que estaba listo para que trabajaran juntos en materia del clima, la salud y la lucha contra el terrorismo, informó su oficina.

El presidente francés se entrevistó por primera vez con el estadounidense, con el que espera colaborar sobre grandes temas internacionales, anunció el Elíseo.

“El jefe de Estado felicitó a Joe Biden y a su vicepresidenta Kamala Harris y les garantizó su voluntad de trabajar juntos sobre los asuntos contemporáneos: clima, salud, lucha contra el terrorismo y defensa de los derechos fundamentales”, indicó la presidencia.

Esta breve entrevista de unos diez minutos se da cuatro días después del anuncio el sábado de la victoria del demócrata frente a Donald Trump.

También Angela Merkel habló con Biden, con quien coincidió en la importancia de la asociación transatlántica, dijo su portavoz.

“Ella lo felicitó a él ya la vicepresidenta designada Kamala Harris por su victoria electoral. La canciller expresó el deseo de una cooperación cercana y de confianza en el futuro”, informó la cancillería alemana en un comunicado.

“La canciller y el presidente designado coincidieron en que la cooperación transatlántica es de gran importancia en vista de los muchos desafíos globales”, agregó el documento.

Biden inició esta semana el trabajo para la transición, mientras Donald Trump se niega a admitir su derrota alegando fraude, despidió al jefe del Pentágono.

Sin mencionar a Trump, avanzó en las preparaciones para asumir el cargo: lanzó en internet el sitio BuildBackBetter.com (Reconstruir mejor), y comenzó los llamados con los líderes políticos de occidente.

Antes de los europeos, el lunes se había comunicado con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, un vecino y socio importante.

El gobierno de Trump no activó hasta ahora el paquete de transferencia de poder previsto legalmente. Y mientras la Administración de Servicios Generales (GSA en inglés), cuya jefa fue designada por Trump, no notifique que Biden es el presidente electo, no pueden entregarse las oficinas y los fondos para el proceso.

Biden tiene al menos 279 votos electorales, nueve más de los necesarios para ganar la Casa Blanca. Trump suma 214.