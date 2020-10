Biden y su esposa dan negativo en la prueba de Covid-19

El mismo Biden, de 77 años, confirmó en Twitter el resultado: “Me complace informar que Jill y yo hemos dado negativo en las pruebas de COVID”

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, y su esposa, Jill, dieron negativo este viernes 2 de octubre en la prueba de COVID-19, horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su esposa, Melania, confirmaran que habían contraído la enfermedad.

“El vicepresidente Joe Biden y la Dra. Jill Biden se sometieron hoy a la prueba de PCR para la COVID-19, y la COVID-19 no fue detectada”, señaló el médico del candidato presidencial, Kevin O’Connor, en un comunicado difundido por la campaña electoral del demócrata, quien mantuvo con Trump el martes en un debate cara a cara en Cleveland (Ohio).

El mismo Biden, de 77 años, confirmó en Twitter el resultado: “Me complace informar que Jill y yo hemos dado negativo en las pruebas de COVID”.

“Gracias a todos por sus mensajes de preocupación”, agregó el aspirante demócrata, quien aprovechó para deslizar una crítica a Trump, quien lo cuestionó durante el debate del martes por llevar todo el tiempo cobertor facial en los actos públicos.

“Espero que esto sirva de recordatorio: usa una máscara, mantén la distancia social y lávate las manos”, sostuvo Biden aludiendo a las recomendaciones básicas para evitar el contagio del virus.

Después de que Trump, de 74 años, anunciara que había dado positivo en COVID-19, Biden deseó una “rápida recuperación” al gobernante y la primera dama.

“(Mi esposa) Jill y yo estamos pensando en el presidente Trump y la primera dama Melania Trump, para que tengan una rápida recuperación. Seguiremos rezando por la salud y seguridad del presidente y su familia”, escribió el exvicepresidente en Twitter.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.

