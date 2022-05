Biden ordena ondear banderas a media asta por masacre de Texas

Biden anunció que tomó esta decisión como “muestra de respeto por las víctimas de los actos de violencia sin sentido perpetrados el 24 de mayo de 2022 por un tirador en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas“

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó que las banderas del país ondeen a media asta por el tiroteo perpetrado en la escuela de primaria de la localidad de Uvalde Texas, donde un joven mató a 14 niños y a un profesor.

Biden, quien está regresando a su país tras su gira por Asia, ordenó que la bandera de Estados Unidos ondee a media asta en la Casa Blanca, así como en todos los edificios oficiales, instalaciones militares y buques de guerra hasta la puesta de sol del próximo 28 de mayo.

President Biden just spoke with Governor Abbott to offer any and all assistance he needs in the wake of the horrific shooting in Uvalde, TX. pic.twitter.com/u3yMHFtcJJ

— Kate Bedingfield (@WHCommsDir) May 24, 2022