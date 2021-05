Biden le da 90 días a la Inteligencia de EE. UU. para investigar el origen del Covid-19

Biden, a través de un comunicado, señaló que los funcionarios de inteligencia se muestran divididos respecto al origen del virus

El presidente estadounidense, Joe Biden, pidió a los funcionarios de la inteligencia de su país incrementar esfuerzos para encontrar los orígenes de la pandemia de Covid-19. Una de las aristas a investigar es si el virus podría haber surgido en un laboratorio. El jefe de la Casa Blanca solicitó a China cooperar con las investigaciones. Por otro lado, la Unión Europea pidió una multa a AstraZeneca por el presunto incumplimiento del contrato de vacunas.

A principios de 2021, un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) viajó a Wuhan, la ciudad china en donde se reportaron los primeros casos del virus del Covid-19, para analizar los posibles orígenes de la enfermedad. Tras varios días de análisis y una visita al mercado de la ciudad, que se decía podría ser el lugar de origen del brote, los resultados ofrecieron datos sobre la expansión del virus. Pero el informe final no da detalles sobre su posible origen.

Tras nuevos cuestionamientos, entre los que se encuentra el posible origen del virus en un laboratorio chino, la OMS ha solicitado una nueva investigación en la que participen, además de sus investigadores, otros miembros de la comunidad científica.

Desde finales de 2019, cuando fue dado a conocer el brote en la ciudad de Wuhan, la enfermedad se ha expandido por el mundo. De acuerdo con el conteo independiente de la Universidad Johns Hopkins, al 26 de mayo el brote ha dejado 167,9 millones de contagios acumulados y 3,4 millones de decesos asociados con la enfermedad. Estados Unidos es la nación más casos positivos al registrar 33,1 millones de infecciones y 591.035 muertes.

Ante las dudas surgidas en las últimas horas, en las que se asocia el surgimiento del virus Covid-19 como resultado de un experimento de laboratorio, el presidente estadounidense, Joe Biden, pidió a los funcionarios de inteligencia investigar a fondo el asunto.

La noticia se presenta luego de meses en los que minimizó esa posibilidad. Su llamado responde a preocupaciones, tanto domésticas como internacionales, que buscan presionar a China para que ofrezca una mayor transparencia respecto al brote. Las alarmas se encendieron a principios de la presente semana, cuando fuentes del Gobierno estadounidense, familiarizadas con informes y análisis de inteligencia, reportaron que tres investigadores del Instituto de Virología de Wuhan, en China, se habrían enfermado con el virus en noviembre de 2019, antes de conocerse sobre el brote.

En 2020, cuando el virus comenzaba a afectar a un mayor número de estadounidenses, integrantes del partido republicano, entre ellos el entonces presidente Donald Trump, promovieron la teoría de que el virus surgió de un accidente de laboratorio. Esto contravenía la tesis de que se presentó de forma natural a través del contacto humano con un animal infectado.

Biden, a través de un comunicado, señaló que los funcionarios de inteligencia se muestran divididos respecto al origen del virus.

“Le he pedido a los funcionarios de inteligencia que redoblen sus esfuerzos para recopilar y analizar información que pueda acercarnos a una conclusión definitiva, y que me informen en 90 días (…) Como parte de ese informe, he solicitado áreas de investigación adicional que puedan ser necesarias, incluidas preguntas específicas para China”, se lee en el texto emitido.

El jefe de la Casa Blanca también informó haber ordenado a los laboratorios estadounidenses que ayudaran con la investigación y pidió a China cooperar con las mismas.

Jen Psaki, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó el 25 de mayo que la administración estadounidense respalda una nueva investigación de la OMS en China. Adicionalmente, agregó que esta “requeriría que China finalmente intensifique y permita el acceso necesario para determinar los orígenes”.

Biden, por su parte, mantiene la posibilidad de que no se conozca una conclusión firme debido a la negativa del Gobierno chino a cooperar plenamente con las investigaciones internacionales. “El hecho de que nuestros inspectores no estén en el terreno en esos primeros meses siempre obstaculizará cualquier investigación sobre el origen del Covid-19”, agregó.

El temor a la variante del virus de Covid-19 detectada en India, y que ha mostrado una progresión en Reino Unido, llevó a las autoridades sanitarias de Francia a decretar una cuarentena obligatoria para todos aquellos pasajeros provenientes de territorio británico.

“Hay una nueva situación con la progresión de la llamada variante india en Reino Unido (…) Francia establecerá el aislamiento obligatorio para las personas que vengan del Reino Unido”, dijo el portavoz del gobierno, Gabriel Attal.

De esta manera, Francia sigue los pasos de Austria, país que el 25 de mayo anunció una prohibición de vuelos procedentes de Reino Unido, y Alemania, que anunció un aislamiento de dos semanas para todos los pasajeros provenientes de territorio británico.

#Variant | A compter de lundi, dispositif renforcé en provenance du 🇬🇧 #COVID19

👉🏻 motif impérieux exigé pour les ressortissants étrangers non résidents

👉🏻 test PCR ou antigénique de moins de 48h (et non plus 72h) pour tous

👉🏻 auto-isolement de 7 jours @francediplo @JBLemoyne — Clement Beaune (@CBeaune) May 26, 2021

Las medidas estarían en vigor a partir del 31 de mayo. Estas implican que los viajeros se aíslen durante siete días y, de acuerdo con Clement Beaune, ministro de Asuntos Europeos, se deberá presentar una prueba PCR negativa cuya realización no sea mayor a 48 horas.

De acuerdo con el conteo independiente de la Universidad Johns Hopkins, Francia registra un acumulado de contagios de 5,6 millones de infecciones y 109.041 muertes. Por su parte, de acuerdo con la agencia de noticias Reuters, Reino Unido registró al 20 de mayo 3.424 infecciones con la variante detectada en India (B.1.617) desde 2.111 de la semana anterior.

La Comisión Europea (CE) presiona, a través de una orden judicial, al laboratorio anglo-sueco AstraZeneca para que entregue millones de dosis al bloque o de lo contrario deberá afrontar una fuerte multa.

De acuerdo con el representante legal de la Unión Europea, Rafaël Jafferali, “AstraZeneca ni siquiera trató de respetar el contrato”. En ese sentido, el bloque de los 27 estaría pidiendo una compensación de 10 euros (12,2 dólares) por cada día de retraso en la entrega de dosis con lo cual la penalización podría ascender a unos 200 millones de euros.

A ello podría sumarse una multa de 10 millones de euros por cada incumplimiento de contrato que el juez decida.

Jafferali indicó que la sanción podría aplicarse a partir del 1 de julio si AstraZeneca no administraba al menos 120 millones de dosis a finales de junio.

En abril, cuando el bloque llevó el caso a la justicia, el laboratorio indicó que su objetivo era entregar al menos 100 millones de dosis para finales de junio, en lugar de las 300 millones de dosis previstas en el contrato.

De acuerdo con el diario británico ‘The Guardian’, AstraZeneca suministró solo 30 millones de 120 millones de dosis programadas para entregar a finales de marzo y añadió 50 millones de dosis a principios de mayo.

Chile: aumenta el número de pacientes graves

De acuerdo con el boletín epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud de Chile, un total de 3.023 pacientes se encuentran en estado crítico. Esta cifra no se veía desde semanas atrás, cuando la nación se encontraba afectada por la segunda ola.

Miércoles 26 de mayo | Balance diario #COVID_19 🔸 5.176 casos nuevos

🔸 4.182 casos con síntomas

🔸 748 casos asintomáticos

🔸 246 sin notificar

🔸 1.344.618 casos totales

🔸 38.145 activos

🔸 1.277.019 recuperados

🔸 39 fallecidos (28.624 en total) pic.twitter.com/aT4caK1YE9 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) May 26, 2021

Las autoridades sanitarias han informado que, tras el número de pacientes críticos, solamente quedan disponibles 174 camas en las unidades de cuidados intensivos de todo el país.

La agencia de noticias EFE reporta que la tasa nacional de positividad por cada 100 exámenes se ubica en 12,7%. Ello implica 5.176 nuevos contagios para un acumulado de 1,3 millones de infecciones. También se registraron 39 muertes asociadas por la enfermedad para un total de 28.624 decesos durante la pandemia.