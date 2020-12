Biden buscará conversaciones con el Gobierno de Maduro para revertir el plan de Trump

Los asesores del presidente electo Joe Biden se están preparando para negociar con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela en un esfuerzo por poner fin a la peor crisis económica y humanitaria del hemisferio occidental, según tres personas familiarizadas con el asunto

La administración de Biden tiene la intención de impulsar elecciones libres y justas, ofreciendo a cambio un alivio de las sanciones, dijeron las personas, que solicitaron el anonimato porque se está formando el nuevo equipo. En una desviación de la administración Trump, que insistió en que solo negociaría los términos de la rendición de Maduro, los asesores de Biden no establecen eso como una condición previa y están abiertos a conversaciones directas, reseñó Bloomberg.

El equipo del presidente electo revisará las sanciones existentes para determinar dónde expandir las restricciones con la ayuda de aliados internacionales y qué medidas podrían levantarse si Maduro avanza hacia el objetivo democrático, dijeron las personas. Se espera que los patrocinadores extranjeros de Maduro, incluidos Rusia, China e Irán, desempeñen un papel, al igual que Cuba, que está ansiosa por mejorar las relaciones con Estados Unidos.

Los asesores de Biden han calificado la crisis de Venezuela como el mayor desafío diplomático que enfrentará en el hemisferio occidental. Más de 5 millones de personas han huido del país sudamericano en los últimos años, escapando de convulsiones económicas implacables salpicadas de violencia de pandillas, cortes de energía, escasez generalizada de alimentos y la hostilidad del gobierno de izquierda a la disidencia.

Peaje económico

Maduro ha mostrado interés en mejorar las relaciones cuando Biden asuma el cargo, expresando su deseo de que la nueva administración alivie las sanciones que han aplastado los ingresos petroleros de la nación. Se espera que la economía venezolana se contraiga en un tercio en 2020, según Ecoanalitica, con sede en Caracas.

A nivel nacional, Biden cumplirá su promesa de Estatus de Protección Temporal, que permitiría quedarse a los venezolanos que huyeron a Estados Unidos, dijeron las personas.

Un portavoz de la transición Biden-Harris se negó a comentar.

On this Venezuelan Independence Day, my thoughts are with Venezuelans who continue to work tirelessly for the cause of democracy. It’s time for free and fair elections so that the Venezuelan people can turn the page on the corrupt and repressive Maduro regime.

— Joe Biden (@JoeBiden) July 5, 2020