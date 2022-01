Biden anunció que el acoso sexual dentro de las Fuerzas Armadas será tratado como delito

Joe Biden anunció que busca aumentar la protección personal dentro de las Fuerzas Armadas

El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó este miércoles un decreto para que el acoso sexual en el seno de las Fuerzas Armadas se trate como un delito en la justicia militar, una reforma espoleada por el caso de la soldado Vanessa Guillén, asesinada en 2020 tras denunciar abusos en una base de Texas.

La orden ejecutiva de Biden también fortalece la respuesta de la justicia militar ante casos de violencia machista e implementa cambios para «criminalizar la emisión o difusión negligente de imágenes visuales íntimas», explicó la Casa Blanca en un comunicado.

Today, I signed an Executive Order to strengthen how our military justice system addresses several forms of gender-based violence — and added sexual harassment as an offense under the Uniform Code of Military Justice, in honor of Army Specialist Vanessa Guillén. pic.twitter.com/7BJoWeBJoT

— President Biden (@POTUS) January 27, 2022