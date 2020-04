Barack Obama respalda formalmente la candidatura de Joe Biden (+Video)

Barack Obama, aún muy popular entre los demócratas, busca con su apoyo impulsar la carrera presidencial de Joe Biden, quien buscará disputarle a Donald Trump su reelección después del abandono de Bernie Sanders

EE.UU.- Durante hoy martes, el expresidente de Estados Unidos, el demócrata Barack Obama, respaldó formalmente la candidatura presidencial de Joe Biden. En un vídeo de 12 minutos, el primer presidente negro de EE. UU. asegura que Biden puede unificar y “sanar” a una nación que está atravesando uno de sus momentos más oscuros.

“Joe tiene el carácter y la experiencia para guiarnos a través de uno de los momentos más oscuros y curarnos a través de una larga recuperación. Creo que Joe tiene todas las cualidades que necesitamos en un presidente en este momento”, dijo Obama,

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX

— Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020