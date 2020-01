Austria reiteró su apoyo a Guaidó como presidente interino de Venezuela

El nuevo canciller de Austria envió un mensaje de ánimo al líder opositor, Juan Guaidó, para que continúe con la lucha por el regreso de la democracia

Austria– Sebastian Kurz, nuevo canciller de Austria, reiteró su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y jefe de la Asamblea Nacional.

Kurz envió un mensaje de respaldo a Guaidó mediante Twitter, con el que lo animó a continuar en la lucha para sacar del poder a Nicolás Maduro.

«Desde Austria reafirmamos nuestro apoyo a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. Su lucha por elecciones presidenciales libres y justas para restaurar la democracia es crucial. ¡Ánimo, ustedes pueden!», expresó el canciller austriaco.

Lea también: OEA debatirá resolución que condena “uso de la fuerza” en la AN

We reaffirm #Austria‘s support to @jguaido as President of the National Assembly of #Venezuela and Interim President of Venezuela. Your fight for free and fair presidential elections to restore democracy is crucial.

¡Animo, ustedes pueden!

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) January 8, 2020