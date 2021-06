Candidato presidencial Arturo Cruz fue encarcelado en el aeropuerto internacional de Nicaragua

Nicaragua – El candidato a la presidencia de Nicaragua, Arturo Cruz, fue detenido el sábado 05 de junio, en el aeropuerto internacional de Managua cuando regresaba de Estados Unidos al ser señalado de atentar «contra la sociedad nicaragüense», informó el Ministerio Público.

El economista de 67 años, «está siendo investigado por la Policía Nacional por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo», señaló la Fiscalía.

La Policía Nacional comunicó a su vez que «realiza todas las diligencias investigativas pertinentes y remitirá al investigado a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinar las responsabilidades penales».

Los abogados del candidato confirmaron que fue enviado a la cárcel conocida como «El Chipote», que organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), o el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, han denunciado como «centro de torturas de la Policía Nacional».

Cruz presentó dos meses atrás su candidatura para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre por la Alianza Ciudadana por la Libertad (CXL).

Según la Policía, es investigado por delitos contemplados en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía, aprobada en diciembre y que castiga «actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización».

El candidato fue embajador de Nicaragua en Estados Unidos entre 2007 y 2009, bajo el gobierno de Ortega y tras renunciar a ese cargo retornó a sus actividades académicas en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).

Cruz viajó a Estados Unidos en una fecha no indicada y regresaba al país el sábado sin que se haya informado el motivo de su viaje.

SIn embargo, durante la gira, Cruz declaró su convicción de que Nicaragua será suspendida de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que será apartada del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), y que el congreso estadounidense aprobará la Ley Renacer para sancionar al círculo de Daniel Ortega.

En ese sentido, el Ministerio Público y la Policía Nacional explicaron que Cruz, quien dijo haberse reunido en Washington con «miembros de la sociedad política» estadounidense, es investigado por supuestamente violar la «Ley de defensa de los derechos del pueblo y a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz».

The U.S. calls for the immediate release of Nicaraguan opposition leader Arturo Cruz. The international community has spoken: under Ortega, Nicaragua is becoming an international pariah and moving farther away from democracy.

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) June 5, 2021