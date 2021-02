Aparece una estatua dorada de Trump en una conferencia conservadora en EE. UU.

Los internautas revolucionaron las redes sociales, comentando la estatua de Trump en la conferencia

Una estatua del expresidente de EE.UU., Donald Trump, fue divulgada este jueves en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), que tiene lugar entre el 25 y el 28 de febrero en la ciudad de Orlando, Florida.

El reportero de Bloomberg, William Turton, grabó la figura en los pasillos de la conferencia, cuando la movían dos organizadores. En el video se puede observar que los presentes reaccionan positivamente a la escultura. Así, uno de los espectadores comenta: “Eso es genial”, y otra persona exclama: “¡Cuatro años más!”

No obstante, los internautas, en su mayoría, no quedaron impresionados por la efigie. Muchos la compararon con el becerro de oro, ídolo al que los israelitas empezaron a adorar cuando Moisés subió al monte Sinái, según el Antiguo Testamento.

“Están adorando una estatua dorada de Trump en la CPAC de este año. En serio”.

They are worshiping a golden statue of Trump at this year's CPAC. Seriously. pic.twitter.com/Wyam5jthn9 — Roshan Rinaldi (@Roshan_Rinaldi) February 26, 2021

“¿Cómo esto no es idolatría? ¡Dios ayúdanos! ¡Los republicanos han convertido al hombre en un dios! Bueno, ¡todos sabemos lo que pasó con el becerro de oro y la gente que lo adoraba!”.

How is this not idolatry? God help us!! republicans have turned the man into a god!! Well we all know what happened to the golden calf and the folks that worshipped it!!🤣🤣 #GoldenCalf #trumpgoldencalf #trumpgoldenstatue pic.twitter.com/wvmkm2qgCs — Ronke (@babeinvogue) February 26, 2021

Otros criticaron la apariencia de la estatua, de extrañas proporciones, y publicaron sendas bromas:

“Acabo de ver la estatua dorada de Trump. No puedo evitar preguntarme si el interior es chocolate sólido o hueco.”

Just saw Trumps golden statue. Can’t help but wonder if it’s solid or hollow chocolate inside..#GoldenCalf pic.twitter.com/EAMJTbQeNN — Patti Delano (@PattiDelano) February 26, 2021

“Después de ver la estatua de Golden Trump en la CPAC, la estatua de Melania es vista llamando a un taxi”.

After seeing Golden Trump statue at CPAC, Melania statue seen hailing a cab. pic.twitter.com/529FbvY27Z — Mr. Newberger (@jeremynewberger) February 26, 2021

“Creo que es apropiado, cuánta semejanza tiene la estatua dorada de Trump con la mascota del restaurante Big Boy”.

I think its fitting how much of a resemblance the golden trump statue has to the big boy restaurant mascot pic.twitter.com/cg5ZVvYLmx — Mary Keefe (@MaryKee44845853) February 26, 2021

Se espera que Trump visite la conferencia el 28 de febrero. Será su primera aparición pública desde que abandonó la Casa Blanca el pasado 20 de enero.

Según una fuente anónima familiarizada con la alocución, se espera que el exmandatario centre su discurso en el futuro del Partido Republicano y el del movimiento conservador, y que arremeta contra las “desastrosas políticas de amnistía y de fronteras” del presidente Joe Biden.