Amazon inició el despido de miles de empleados

El jefe de hardware de Amazon, Dave Limp, mandó este miércoles una carta a sus empleados en la que anunció despidos en su unidad de dispositivos y servicios, ceses que son parte del plan para eliminar hasta 10.000 puestos de trabajo en toda la empresa, refiere EFE.

«Ayer notificamos a los empleados afectados y continuaremos trabajando en estrecha colaboración con cada individuo para brindar apoyo, incluida la asistencia para encontrar nuevos roles (empleos)», agregó.

Limp, que según indica su perfil de LinkedIn lleva más de una década trabajando en la empresa, anotó que le «dolía» tener que dar esa noticia y resaltó que la empresa está «enfrentando un entorno macroeconómico inusual e incierto».

La empresa no ha comunicado el número de afectados, pero según The New York Times alcanzará hasta10.000 empleados, lo que representa el ajuste de personal de mayor envergadura de la empresa.

Según el Times las divisiones de dispositivos, venta minorista y recursos humanos de Amazon se verían afectadas con el recorte de personal.